Tourés mardröm - sparkad efter två månader

Tidigare Arsenal-, Manchester City- och Liverpool-backen Kolo Touré har sedan ett antal år tillbaka sadlat om till tränare. Han inledde som assistent i Elfenbenskustens U23-lag och i Celtics A-lag för att sedan bli assistent i Leicester City i Premier League.

Den 29 november i fjol fick Touré sitt första uppdrag som chefstränare i Championship-klubben Wigan - men redan nu är sejouren över efter två månader.

Wigan meddelar under torsdagskvällen att Touré lämnar sin post efter flera tunga resultat och noll segrar på nio matcher, samtidigt som klubben är jumbo med 25 poäng efter 28 omgångar i den engelska andraligan.

- Tyvärr har resultaten på planen inte blivit som vi önskat. Hur tufft beslut det än var att ta, så har styrelsen bestämt sig för att det är nödvändigt att ge oss bästa möjliga chans att förbli en Championship-klubb nästa säsong, säger Malachy Brannigan, vd i Wigan, på klubbens hemsida.

Vidare lämnar även Kevin Betsy och Ashvir Johal den engelska klubben.

- För det första vill jag tacka Kolo, tillsammans med Kevin och Ash, för deras insatser under deras tid i klubben, säger Brannigan och fortsätter:

- Vi vet att den här tiden på året är en nyckelperiod för alla klubbar, inklusive oss. Därför kommer vi nu att arbeta snabbt och effektivt för att säkerställa att rätt person utses till nästa permanenta manager för Wigan Athletic, med det omedelbara målet att stanna kvar i andraligan till nästa säsong.

Wigan ställs den 6 februari mot Blackburn Rovers borta i ligaspelet.

