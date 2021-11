Tungt för West Ham - Ogbonna kan missa resten av säsongen

West Hams viktige mittback Angelo Ogbonna, 33, kan ha gjort sin sista match för den här säsongen. West Ham meddelade nyligen att Ogbonna har åkt på en korsbandsskada och under lördagen gick 33-åringen ut med att operationen gått bra. Mittbacken kommer nu att fokusera på rehabiliteringsträning för att ta sig tillbaka till planen.

"Tack för alla meddelanden och för ert stöd", skriver han på Twitter.

West Ham-tränaren David Moyes sa nyligen så här om skadan:

- Jag tror att det kommer att bli svårt för Angelo att komma tillbaka den här säsongen, sa Moyes enligt Sky Sports.

Ogbonna kom till West Ham från Juventus under 2015 och är i höst noterad för elva matcher med London-klubben. Han har kontrakt till sommaren 2022.

We're all with you, Angelo! ❤️⚒ https://t.co/CkUerlv5ke