Tungt slag för Arsenal - stjärnduon uppges missa premiären

I den sista träningsmatchen mot Tottenham, där Arsenal föll med 1-0, fanns Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang med från start.

På fredagskvällen väntar Brentford på bortaplan i Premier League-säsongens första match. Bara timmar innan avspark skriver The Athletic att Gunners åkt på två tuffa smällar. Både Lacazette och Aubameyang uppges missa matchen på grund av sjukdom.

Sedan tidigare finns Thomas Partey, Eddie Nketiah och Gabriel Magalhaes på Arsenals skadelista.

Förra säsongen stod Aubameyang för 15 mål på 39 matcher - och kritiserades stundtals hårt för sina insatser. Lacazette gjorde 13 mål på 31 PL-matcher

Förra säsongen slutade Arsenal åtta i ligan.

🚨 Arsenal captain Pierre-Emerick Aubameyang + fellow striker Alexandre Lacazette are both unwell & therefore will not be available for their side’s opening game of the new Premier League season at Brentford tonight @TheAthleticUK #AFC #BrentfordFC #BREARS https://t.co/RFFL2fWNPH