TV: Här sjunger kinesiska skolbarnen om Jansson: "Fantastisk video!"

Ramsan om ”Pontus Jansson’s magic” är ett återkommande inslag bland fansen då Leeds spelar. Och nu har supportern Adam Dixon gjort ett försök att sprida supporterskapet för klubben och Jansson till Kina.

I ett klipp som Leeds delat skriver man att ”Leeds-supportern Adam Dixon och hans klass i Kina visar sitt fantastiska stöd”. I videon ses sedan en kinesisk skolklass sjunga just ramsan om ”Pontus Jansson’s magic”.

Pontus Jansson själv har delat videon på sitt eget twitterkonto och skrivit: ”Fantastisk video!”.

🇨🇳 | Oh @PJansson5’s magic! #LUFC fan Adam Dixon and his class in China show their fantastic support! #MOT pic.twitter.com/vSpk2TNCjY