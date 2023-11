United avfärdade Everton - protester på läktarplats

Manchester United bortaspelade under söndagen mot nästjumbon Everton, som nyligen blev av med tio poäng efter brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Inför avspark och under matchen protesterade supportrar, på hela arenan, mot poängavdraget med burop, samtidigt som det hölls upp rosa lappar med budskap om att ligaorganisationen är korrupt. Utanför arenan smällde dessutom fyrverkerier under matchen.

Manchester United kom i sin tur till spel med en startdebutant i Premier League - 18-årige mittfältstalangen Kobbie Mainoo - som fick göra sin första match för säsongen och fick fira tidigt på Goodison Park.

United-löftet Alejandro Garnacho, 19, slog nämligen redan i den tredje minuten till med en cykelspark i nät till 1-0, och i och med målet blev han den yngste United-spelaren någonsin att göra mål mot Everton på Goodison Park i den engelska högstaligan.

- Jag kan inte tro det. Jag vände mig bara om och tänkte: "Herregud". Det är ett av de bästa målen jag har gjort, så jag är glad, säger argentinaren till Sky Sports.

- Det var akrobatiskt, spektakulärt. Jag tror att det är ett av de bästa målen jag har sett live, säger BBC-kommentatorn John Murray.

Everton hotade därefter mot André Onana i bortamålet, och var i den 32:a minuten nära, då Dwight McNeil fick iväg bollen mot mål, men fick se Mainoo rensa undan vid mållinjen. Abdoulaye Doucoure var sedan också nära, men sköt utanför målburen. Därmed gick United till pausvila i uddamålsledning.

I andra halvlek föll Anthony Martial i en duell med Ashley Young i straffområdet, och ropade på straff. Först fick United-forwarden gult kort för filmning, men sedan blev det en VAR-granskning, där United i slutändan blev tilldelat straff, och Marcus Rashford stänkte sedermera upp bollen i nättaket till 2-0. Det var forwardens andra mål den här säsongen.

- Det är bisarrt. Det finns ingen mening. Jag känner med fansen. Vi vet alla vad som kommer att hända. VAR i år, det har varit allt och ingenting. Det ska vara så enkelt, men det verkar vara kaos hela tiden, säger Everton-tränaren Sean Dyche till Sky Sports.

Med drygt 15 minuter kvar av ordinarie tid fick United fira igen, då Martial kom fri och var kylig till 3-0 på resultattavlan.

"Ni åker ner med City", skanderade United-supportrar på hånfullt vis under slutskedet av matchen enligt den engelska tidningen Manchester Evening News.

Manchester United höll sedan undan och vann - för första gången i höst - med mer än ett mål i en ligamatch. United är nu på sjätte plats med sex poäng upp till Arsenal i serieledning i Premier League.

- Vi måste ta steg för steg. Det här är ett steg, säger United-tränaren Erik ten Hag till Sky Sports.

Om Garnachos mål säger ten Hag följande:

- Det är förmodligen säsongens mål. Även uppbyggnaden var bra, och inte bara avslutet. Det var väldigt bra, avslutet var fantastiskt, säger han.

Efter matchen hyllar även Bruno Fernandes sin argentinske lagkamrat.

- Jag har stora förväntningar på honom. Han har en fantastisk framtid framför sig och vi förväntar oss mycket av honom. Jag kommer alltid att stå bakom honom och begära mer, men ja det var ett fantastiskt mål, säger han till Sky Sports.

Startelvor:

Everton: Pickford - Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Harrison, Garner, Gueye, McNeil - Doucoure - Calvert-Lewin.

Manchester United: Onana - Dalot, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Mainoo - Rashford, Fernandes, Garnacho - Martial.