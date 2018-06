United bekräftar: Överens med Sjachtar om brassen

Den brasilianske mittfältaren Fred har växt fram till en nyckelspelare för Sjachtar Donetsk, som den här säsongen var i åttondelsfinal i Champions League. Efter fem säsonger i den ukrainska klubben lämnar nu 25-åringen.

Manchester United bekräftade i dag på Twitter att klubben är överens med Sjachtar om en övergång för Fred till Premier League-klubben.

"Manchester United är mycket glada över att kunna tillkännage att det har nåtts en överenskommelse med Sjachtar Donetsk om en övergång för Fred", skriver United på sitt officiella Twitter-konto.

Enligt Manchester Evening News kostar övergången United 52 miljoner pund, drygt 600 miljoner kronor.

Fred är en del av Brasiliens VM-trupp och hoppade senast in i landskampen mot Kroatien i helgen, som det brasilianska landslaget vann med 2-0.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



