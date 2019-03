Unitedlegendaren avgår - efter bara en månad som tränare

League Two-klubben Oldham Athletic anställde Manchester United-legendaren Paul Scholes som ny manager den 11 februari i år. Men med under den förre mittfältarens ledning har det aldrig riktigt lyft för Oldham och efter bara en seger på sju matcher, och fyra veckor på posten, så väljer Scholes nu att avgå.

- Det är med stort vemod jag bestämt mig för att lämna klubben med omedelbar verkan. Jag hoppades in i det sista på att vara kvar under de 18 månader som var tänkt från början i en klubb som jag stöttat hela livet. Fansen, spelarna, mina vänner och min familj vet alla hur stolt och exalterad jag var inför att ta mig an den här rollen, säger han i en kommentar enligt BBC.

Scholes, med 718 matcher för Manchester United i bagaget, inledde sejouren som tränare med en 4-1-seger mot Yeovil, men därefter gick det utför och tre förluster och tre oavgjorda senare väljer han alltså att tacka för sig. Det var Scholes första tränarjobb i karriären.

Oldham Athletic ligger för närvarande på 14:e plats i League Two, den engelska fjärdedivisionen.