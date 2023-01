Uppgifter: Affären klar - Bayern värvar Cancelo

Efter att ha varit en nyckelspelare i Manchester City har João Cancelo den här säsongen fått nöja sig med minskad speltid. Enligt Daily Mail ska det ha lett till en spricka mellan portugisen och huvudtränare Pep Guardiola, som senaste tiden ska ha haft "hetlevrade" diskussioner med varandra om situationen. Därefter har duons relation successivt försämrats.

Nu står det klart att parterna går skilda vägar. I alla fall tillfälligt.

På måndagen rapporterar nämligen transferjournalisten Fabrizio Romano att Cancelo är klar för Bayern München. Samtliga parter är helt överens om ett lån fram till i sommar, med en frivillig köpoption på 70 miljoner euro (cirka 790 miljoner kronor) inskriven i avtalet.

ANNONS

The Athletic, som har samma uppgifter, hävdar att Cancelo har landat i München under måndagen för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen samt slutföra övergången senare under kvällen. Övergången sker på 28-åringens initiativ då han ska ha bett Manchester City om att få lämna i januari, enligt uppgifterna.

Totalt har Joao Cancelo gjort nio mål samt 22 assist på 154 matcher i City-tröjan sedan han anslöt från Juventus 2019. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till 2027.