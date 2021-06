Uppgifter: Benitez högaktuell för PL-återkomst

Rafa Benitez har tränat både Liverpool och Newcastle i Premier League. Den sistnämnda klubben lämnade han 2019 och sedan dess har Benitez tränat kinesiska Dalian Professional, en klubb som han dock lämnade i januari.

Nu är han högaktuell för en återkomst till Premier League, där Sky Sports-journalisten Jim White uppger att han är detaljer från att ta över Everton.

Under fjolårssäsongen basade Carlo Ancelotti över Everton, men för ett par veckor sedan lämnade italienaren sitt uppdrag i Liverpoolklubben för att ta över Real Madrid.

Utöver Benitez har också en rad andra tränare uppgetts aktuella för att ta över tränarrollen i Everton. Bland annat den tidigare Wolves-tränaren Nuno Espirito Santo och Brightons Graham Potter.

Everton slutade på tionde plats i PL i fjol.

Being told Rafa Benitez tonight on the brink of becoming @Everton manager after more talks today.