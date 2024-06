Uppgifter: Chelsea värvar Adarabioyo

Den senaste tiden har Tosin Adarabioyo, som sitter på ett utegående kontrakt med Fulham, kopplats ihop med en övergång till Chelsea och häromdagen uppgav transferjournalisten Fabrizio Romano att ”The Blues” närmade sig en värvning av mittbacken.

Nu uppger Romano att övergången är så gott som klar. 26-åringen genomgår den obligatoriska läkarundersökningen under tisdagen och vad som återstår är kontraktsskrivning, där parterna ska vara överens. Adarabioyo blir därmed nye huvudtränaren Enzo Marescas första värvning, enligt uppgifterna. Romano sätter sina patenterade ord "here we go" på övergången.

Chelsea slutade på sjätte plats i Premier League den gångna säsongen.