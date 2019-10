Uppgifter: "Henke" vill köpa och driva brittisk klubb - med flera andra stjärnor

Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt, Ronald Koeman och Henrik Larsson. Dessa ska enligt The Athletic vara intresserade av att köpa och driva klubben Wycombe Wanderers.

Wycombe Wanderers ligger just nu tvåa i tabellen i League One, vilket är tredjeligan i det engelska ligasystemet. Enligt the Athletic har det ryktats om att den amerikanska affärsmannen Rob Couhig ska ta över klubben och det kommer avgöras inom kort. Likt flera andra engelska klubbar har Wycombe haft stora problem med ekonomin och deras nuvarande status är ohållbar, klubben behöver räddas.

Nu avslöjar The Athletic att en grupp med förre Arsenal-spelaren Dennis Bergkamp, svenske Henrik Larsson, tidigare Liverpool-stjärnan Dirk Kuyt, ytterligare en högprofilerad nederländsk ikon plus förre storspelaren och tränaren Ronald Koeman, som rådgivare, har lagt ett bud på klubben. De har haft en tanke om att långsiktigt bygga upp Wycombe genom att engagera sig i klubben på en daglig basis, enligt the Athletic.

Gruppen som Larsson ska vara en del av var enligt uppgifterna nära ett övertagande av Wycombe, tills dess att ledningen valde att gå på Rob Couhig-spåret. Men vad processen landar i är alltså inte helt spikat och Larssons grupp ska fortfarande finnas med i bilden.

The Athletic hävdar att Larsson och hans kompanjoner kommer att försöka sig på ett köp av en annan klubb om affären med Wycombe inte går i lås. De sägs ha en ambition om att bli den första gruppen av tidigare storspelare som köper upp och personligen driver en brittisk klubb som ingår i Football League-systemet (under Premier League) genom att engagera sig i det vardagliga arbetet.

Texten från the Athletic avslutas på följande sätt:

"Historien slutar inte här. De tidigare spelarna kommer att ladda om, återvända till planeringsbordet och på nytt få fart på sitt projekt med någon annan klubb. Om det inte blir något med Wycombe, då kommer det bli något med någon annan".

Henrik Larsson har som bekant tidigare tränat Helsingborg vid två sejourer, även Falkenbergs FF och ska även vara aktuell för Southend United, också i League One. Som spelare spenderade Larsson sju säsonger i skotska Celtic och gjorde över 200 mål för klubben.