Uppgifter: Lampard drog sig ur - nu har Norwich erbjudit jobbet till Smith

Förra lördagen tog Norwich säsongens första seger i Premier League - men bara timmar senare meddelade nykomlingen att managern Daniel Farke fått sparken. Frank Lampard bollades snabbt upp som ersättare och rapporter i engelska medier gjorde gällande att Chelsea-ikonen var nära att bli nästa Norwich-manager.

Under fredagen tog situationen en ny vändning när Lampard drog sig ur racet. Nu har Norwich erbjudit jobbet till Dean Smith, som fick sparken från Aston Villa så sent som i söndags, enligt The Athletic.

Ny assisterande manager uppges bli Craig Shakespeare, som var tvåa bakom Claudio Ranieri när Leicester vann Premier League våren 2016. Tränarduons ankomst väntas bli officiell inom 48 timmar.

Norwich ligger just nu sist i den engelska ligan med fem poäng på elva matcher.