Uppgifter: Manchester City överens om Sávio-värvning

Manchester City rapporteras vara på väg att göra en ny värvning.

Under måndagen uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att Manchester City nu har nått en överenskommelse om en övergång för den offensive brassen Sávio, 19, i sommar. Under de kommande dagarna väntas alla nödvändiga dokument skrivas under.

Sávio har under den här säsongen varit på lån hos spanska Girona från franska Troyes, och har tidigare även varit på lån hos PSV Eindhoven i Nederländerna. Han kom till Troyes från brasilianska Atlético-MG under 2022.

Under den här säsongen har Sávio så här långt svarat för sju mål på sju matcher med Girona, som gjort stor succé och just nu är på andra plats i La Liga.

Tidigare har det även publicerats uppgifter i Spanien om Barcelona-intresse för Sávio, men Manchester City har samtidigt hela tiden haft en fördel, då City, Troyes och Girona är en del av samma multiklubbskoncern. Citys ägare City Football Group äger Troyes, precis som en del av Girona, och den spanska klubbens styrelseordförande Pere Guardiola är dessutom bror till City-tränaren Josep Guardiola.