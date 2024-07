Uppgifter: Manchester United värvar Yoro

Lilles mittback Leny Yoro, 18, har varit eftertraktad och många har ryckt i den franska stortalangen. Det har främst cirkulerat medieuppgifter om backen velat gå till Real Madrid, som varit en av intressenterna.

Men så blir inte fallet, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Tidigare under onsdagen uppgav The Athletic att ynglingen flugit till Manchester för att slutförhandla med Manchester United. Och Romano uppger att Manchester United blir nästa klubbadress för Yoro genom sitt patenterade "here we go".

Transfergurun uppger att priset landar på 50 miljoner euro, ungefär 575 miljoner kronor, i garanterad övergångssumma och sedan tillkommer bonusar. France Football-journalisten Nabil Djellit uppgav häromdagen att Manchester United fått ett bud på 50 miljoner euro plus 12 miljoner euro i bonusar accepterat. Ett totalpaket på 62 miljoner euro, ungefär 715 miljoner kronor.

Annons

Romano skriver att Yoro genomgått den första delen av den obligatoriska läkarundersökningen och att han är redo att skriva på ett kontrakt till 2029. Enligt The Athletic kommer avtalet även innefatta ett optionsår.

Leny Yoro beskrivs som en av de största försvarstalangerna i Europa och spelade 32 seriematcher i franska ligan förra säsongen.