Uppgifter: Roma-tränare högaktuell för Tottenham

Paulo Fonseca tränade Roma under fjolårssäsongen, men till nästa säsong har han ersatts av José Mourinho. Nu uppger den ansedda journalisten Fabrizio Romano att Fonseca är högaktuell som ny tränare i Tottenham.

Parterna ska diskutera ett treårsavtal och Fonseca är öppen för att ta över som ny manager i Tottenham. Om Tottenham kommer överens med Fonseca kommer han att presenteras inom de närmsta timmarna, skriver Romano som också uppger att Fabio Paratici, som även han uppges högaktuell för Tottenham, ska ha godkänt Fonseca som ny tränare. Paratici sägs få rollen som sportchef i Londonklubben och uppskattar Fonseca, enligt Romano.

Noterbart är att Mourinho så sent som i våras var manager i Tottenham, en klubb som han fick sparken från efter sviktande resultat under andra delen av den gångna Premier League-säsongen. Det kan alltså bli så att Tottenham och Roma byter tränare – om nu Fonseca skriver på för Spurs.

Fonseca har utöver sitt uppdrag i Roma tränat klubbar som Porto, Sjachtar Donetsk och Braga.

Tottenham are discussing with Paulo Fonseca on a three-years contract. Fonseca is 100% open to accept Tottenham job, if Spurs will definitely decide to appoint him in the next hours. ⚪️



He’s so appreciated by Fabio Paratici as candidate. 🇮🇹 #THFC #Spurs @SkySport @DiMarzio