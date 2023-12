Uppgifter: Sunderland överens med Beale

IF Elfsborgs tränare Jimmy Thelin har under den senaste tiden kopplats ihop med Championship-klubben Sunderland. Så sent som i torsdags uppgav Aftonbladet att Thelin varit på besök hos den engelska klassikerklubben.

Men nu ser det inte ut som Thelin blir ny tränare i Sunderland.

Under fredagseftermiddagen uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att Sunderland i stället är överens med Michael Beale, som därmed väntas bli ny chefstränare i klubben.

Enligt Romano kan Sunderland, redan under fredagen, meddela att Beale tar över.

Beale har tidigare basat över Rangers och Queens Park Rangers.

Thelin har i sin tur i grunden kontrakt med Elfsborg över säsongen 2025.