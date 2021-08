Van Dijk tillbaka - berättar om skadan och rehabiliteringen: "Det var tufft mentalt"

När Liverpool presenterade sin premiärelva mot Norwich var det en spelare i truppen som stack ut lite extra. I mittlåset ställde man upp med Virgil van Dijk som gjorde sin första tävlingsmatch på nästan ett år, efter att ha dragit på sig en korsbandsskada i Merseyside-derbyt mot Everton förra hösten.

Van Dijk hade sedan tidigare gjort några starter och inhopp på försäsongen, men det var nu det gällde på riktigt.

- Att vara tillbaka och hjälpa grabbarna… Jag hoppas bara på att få fortsätta göra det. Jag behöver spela matcher och det vet tränaren om, och det vet jag själv om. Men detta är en bra start och nu får vi lite tid att återhämta oss till nästa match, säger van Dijk till Sky Sports.

Vidare öppnar han upp om skadan han drog på sig förra hösten och hur mentalt påfrestande rehabiliteringen varit.

- Första dagen jag var tillbaka i träning var man tvungen att komma in i rutinerna igen. Som att skrika på folk och sedan repetera det. Att komma in i normala mönster igen. Men jag tog stora steg under försäsongen och detta är ett till stort steg, säger van Dijk och fortsätter:

- Det var tufft mentalt. Ena dagen är du helt frisk och den andra är du fullproppad med mediciner och i smärtor. Alla har sin åsikt om vad som hände (omdiskuterad situation med Jordan Pickford när han skadades) och sedan läser du de åsikterna för att du inte har någonting annat att göra. Dessutom fick vi ännu mer skador på nyckelpersoner och kunde inte spela det spelet vi vill spela. Men grabbarna gjorde ett fantastiskt jobb och förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det och vara friska den här säsongen.