Vändningen - Caicedo tar farväl och hintar om övergång: "Stolt att ge Brighton rekordsumma"

Transferjournalisten Fabrizio Romano skrev under fredagsförmiddagen att Premier League-ettan Arsenal hade lagt ett bud om 60 miljoner pund (cirka 765 miljoner kronor) på Brightons succéspelare, Moisés Caicedo.

Några timmar senare skrev sajten The Athletic att Brighton nobbat budet, då man inte ville släppa spelaren överhuvudtaget i januarifönstret.

När Brighton-tränaren Roberto De Zerbi sedan mötte media inför lagets FA-cupmöte med Liverpool på söndag förklarade han att han i veckan pratat med den 21-årige mittfältaren och sagt att det bästa vore för honom att stanna i klubben säsongen ut. Italienaren var besluten om att han ville se Caicedo stanna i fyra månader till, sedan kunde han lämna i sommar.

ANNONS

Men trots De Zerbis ord hintar Caicedo själv att en flytt är nära, utan att nämna att det är just till Arsenal det handlar om. Ecuadorianen tog sent under fredagskvällen till Instagram, där han delade vad som verkar vara ett farväl till klubben och dess supportrar.

"Jag är tacksam till Mr. Bloom och Brighton för att de gav mig chansen att komma till Premier League, jag har alltid gett mitt allt för laget. Jag spelar alltid fotboll med ett leende och med hjärta", skriver Caicedo och fortsätter:

"Jag är stolt att kunna ge Brighton en övergångssumma som innebär klubbrekord, vilket ger dem möjlighet att återinvestera för att göra klubben framgångsrik. Fansen har tagit till sig mig i sina hjärtan och kommer alltid vara i mitt hjärta, så jag hoppas att de förstår varför jag tar denna magnifika möjlighet".

ANNONS

Vidare skriver den italienska transferjournalisten Nicolo Schira att 21-åringen är överens med Arsenal om ett femårskontrakt.

Caicedo har noterats för 31 framträdanden, två mål och tre assist för Brighton. Tidigare har både Liverpool och Chelsea uppgetts vara intresserade av att värva honom.