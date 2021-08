Vändningen - Olsen kan snuvas på övergång

Tidigare under deadline day kom det uppgifter i brittisk media om att den svenska landslagsmålvakten Robin Olsen var på väg till Sheffield United i Championship. Olsen som fortfarande tillhör Roma i Serie A har haft svårt att få speltid i klubben och var förra säsongen utlånad till Everton.

Under måndagen skrev Fabrizio Romano att Olsen var på väg mot en ny utlåning. Nu skriver den Sheffield-baserade tidningen The Star att Sheffield tittar på en annan målvakt. Enligt The Star lutar det istället åt Cardiffs målvakt Alex Smithies som ersättare till Aaron Ramsdale som tidigare under sommaren blev klar för Arsenal.

Sheffield United have been linked with another goalkeeper despite the news they were working on Robin Olsen earlier today...#sufc #twitterblades https://t.co/UMBwHG4vKj