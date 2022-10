Villas besked: Luiz röda kort dras tillbaka

Aston Villas brasilianske mittfältare Douglas Luiz, 24, fick i veckan rött kort efter 62 minuters spel i 3-0-förlusten mot Fulham på bortaplan i Premier League. Trots det kommer han kunna spela i söndagens hemmamöte med Brentford i ligan.

Villa meddelar nu att Luiz röda kort har dragits tillbaka, då det var en felaktig utvisning. Det är ett viktigt besked för Villa, som är på 17:e-plats i ligaspelet.

Luiz är den här säsongen noterad för två mål på elva matcher med Aston Villa.

Douglas Luiz has seen a claim of wrongful dismissal upheld by an Independent Regulatory Commission.



He will not serve a suspension and is available for #AVLBRE at Villa Park on Sunday.