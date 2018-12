West Ham-stjärnans skadebesked: "Blir borta ett tag"

Marko Arnautovic lämnade inför förra säsongen Stoke för spel i West Ham och imponerade med elva mål och sex assist i Premier League. I höst är han hittills noterad för fem mål, men klev i går av skadad i första halvlek i 3-1-segern mot Cardiff på hemmaplan. Nu kan anfallaren bli borta under en längre tid framöver.

Arnautovic meddelade i dag att en comeback kan dröja i ligan.

"Tack för alla meddelanden. Jag kommer att bli borta ett tag, men jag kommer att göra allt för att komma tillbaka stark och snabbt", skriver han på Instagram.

West Ham har ännu inte gått ut med hur länge Arnautovic förväntas bli borta från spel.

