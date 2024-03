Ettan-klubbarnas ilska: känner sig blåsta på pengar

För nästan en månad sedan fick Ettanfotbolls ordförande Johan Englund stark kritik efter att ha fått Torns IF att ta bort ett inlägg på Twitter. Inlägget var en bild på Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt brett leende, sminkad som en clown och med en röd hatt på huvudet, med följande text:

"Vad händer @svenskfotboll? Det är illa nog att förbundskaptensfrågan är olöst, men ett större problem är att det ännu inte har presenterats någon spelordning för Ettan (brukar komma innan jul). Saknar den nye chefen de ledaregenskaper som krävs för att få saker gjorda?"

Englund ska ha krävt att inlägget skulle tas bort, vilket det gjordes. Han ville även ha en skriftlig ursäkt, att styrelsen skulle vidta åtgärder för att säkerställa hundraprocentig kontroll över föreningens kommunikation samt "entlediga omedelbart de individer som skrivit inlägget från alla uppdrag i Torns IF och förbjuda uttryckligen dessa från att uttala sig i föreningens namn i några som helst sammanhang" - allt för att undvika sanktioner och krympta utbetalningar från fotbollförbundet och Svenska Spel.

Nu kommer ny kritik mot Johan Englund.

Under 2017 valdes Englund till ordförande för intresseorganisationen Ettanfotboll. Året efter, 2018, startades bolaget Ettanfotboll AB, där Englund också är ordförande.

Ettans organisation har i dag fyra anställda plus konsulter, bland annat ISP som jobbar med marknadsföring inom sport och som ska söka nya partners till Ettanfotboll.

Ettanfotboll AB ska förvalta och utveckla Ettanfotbolls kommersiella rättigheter. En av sakerna som utlovats ska öka intäkterna för medlemsföreningarna är teve-sändningarna av matcherna.

Klubbar har berättat för Fotbollskanalen att det under 2019 målades upp att det skulle generera 1 miljon kronor till varje klubb i centralt fördelade medel redan 2022.

Men så blev det inte.

Bolaget Ettanfotboll AB går med minus och 2022 fick intresseföreningen skjuta till en knapp miljon till aktiebolaget.

Klubbarna såg snabbt att det inte skulle bli så enkelt att få in stora pengar. Efter säsongen 2019 gick det att konstatera att antalet streams för matcherna inte var tillräckligt många. Intäkterna per match baserat på antalet tittare var inte i närheten av kostnaderna för sändningarna. Steget till en vinst att fördela till klubbarna var därmed enorm.

På lördag har Ettan årsmöte och inför det ifrågasätter flera klubbar Ettanfotboll. Fotbollskanalen har tagit del av mejl som klubbar har skickat till varandra och också till Ettanfotboll där man riktar kritik mot föreningen och undrar varför de ens ska vara medlemmar i ligaorganisationen.

- Jag förstår inte syftet med föreningen. Jag fattar det inte. Vi har varit med i sju år. Ser du vad vi förlorat i pengar så blir det nästan 1 miljon, det är pengar som hade kunnat stanna i klubben. Föreningarna som varit med längst i Ettan har förlorat mellan 500 000 -1 miljon i förlorade intäkter som hade gjort mycket mer nytta i vår ungdomsverksamhet, säger Råger Ivarsson, ordförande i Tvååkers IF.

- Vi har ju lyft detta med Johan och Ettanfotboll. Han säger att det annars bara är pengar som hade hamnat i A-laget. Men det stämmer inte. Om vi hade haft 100 000 kronor till så hade vi anställt en ungdomstränare för att få fler spelare upp i A-laget.

När Fotbollskanalen når Johan Englund så bemöter han kritiken:

- Jag känner igen den typen av retorik. Vi är medvetna om frågeställningar som finns om resurser och fördelning av pengar i Ettan. Resursfrågan är alltid på agendan, för alla föreningar i svensk fotboll. Den är också viktig för en ligaorganisation. Vi arbetar efter en strategi som klubbarna själva har beslutat om på medlemsmötet för ett och ett halvt år sedan, säger han.

- Häromdagen fick vi en fråga från en förening och då försökte vi tydliggöra hur våra olika intäktsslag fungerar, det är bland annat medel som kommer med tydliga ändamål, riktlinjer eller krav på motprestationer, det innebär att vi inte fritt bestämmer hur medel fördelas eller används. Medan andra intäkter har vi full rådighet över, som media och marknadsintäkter.

Den kommersiella utvecklingen kostar mer än vad den ger. Av de totala intäkterna på drygt 12 miljoner kronor (varav 9,7 miljoner är bidrag från SvFF) betalades knappt 5,2 miljoner ut till klubbarna.

Om den summan fördelas lika på de 32 klubbarna i Ettan så blir det ungefär 162 000 kronor per klubb.

Om SvFF hade betalat ut sitt bidrag direkt till klubbarna, utan Ettanfotboll som mellanhand, hade det blivit ungefär 304 000 kronor per klubb.

- Jag fattar inte. Jag blir bara trött på detta. Detta är inte hållbart. Men om vi går ur så får vi inget av SvFF. Satsar man en krona på något så borde det ge två tillbaka, säger Tvååkers Råger Ivarsson.

Norrbys klubbchef David Kryssman:

- Ettanfotboll måste ju driva in nya intäkter. Man kostar ju pengar och drar inte in en spänn. Det finns fyra anställda plus massa konsulter, men ingen som har jobbat med försäljning. Så tog man in ISP nu som säkert är dyra, säger han.

Varför ska klubbarna vara medlemmar i ligaorganisationen om de får lägre ersättning än om verksamhetsbidraget bara betalades ut till dem direkt?

- Den frågan är jätterelevant. Svaret som jag har fått är att man inte delar ut pengar från SvFF rakt till klubbarna.

Johan Englund vill helst inte föra den diskussionen i media och säger:

- Diskussionen om hur resurser skapas och fördelas i Ettan vill vi föra med föreningarna och inte i media. Det är definitivt på agendan. Därför är såväl budget som resursfördelning också naturligt på agendan på årsmötet, säger han.

Inför 2020 valde DMC in Sports, som skrivit på ett avtal att sända Ettan 2018-2020, att avbryta avtalet i förtid.

Under 2020 tog Bonniers över Ettans matcher till sina tidningsprenumeranter. Och förra året gick Sportway Media Group in som producent för sändningarna med AI-kameror.

Under 2022 omsatte Sportway 42 miljoner och gjorde en förlust på 26 miljoner.

Trots att deras AI-kameror av flera klubbar har fått stark kritik för kvaliteten på sändningarna av matcherna så ser de ut att sända Ettan även 2024.

CCO för Sportway Media Group är Martin Englund. Han är bror med Ettanfotbolls ordförande Johan Englund och tillsammans sitter de i styrelsen i Uppsjö Aktiebolag, som är ett familjeföretag.

- Det är korrekt att min bror är anställd på Sportway, men han har aldrig någonsin varit inblandad i dialogen kring Sportways köp av mediarättigheterna avseende Ettan. Såvitt jag känner till arbetar han inte alls vare sig med fotboll eller den svenska marknaden, säger Johan Englund.

- Det är SvFF som äger medierättigheterna till Ettan och SvFF har förhandlat med Daniel Franck som är VD för Sportway. Sedan samarbetar vi från Ettans sida förstås nära SvFF för att säkra bästa möjliga produkt och ekonomiskt utfall.

I styrelsen för Sportway Media Group finns en Jonas Persson. Han är också kollega med Johan Englund, då de båda är i styrelsen för Idrottsinfrastruktur i Danderyd AB.

- Ja just det, Jonas Persson och jag sitter tillsammans i styrelsen för ett bolag som för sex-sju år sedan varit med och delfinansierat bygget av en konstgräsplan.

Ser du något konstigt med det?

- Jag kan förstå att någon kan ha frågor om detta men det finns inga konstigheter eller jäv här.