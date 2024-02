Fotbollsbasens sms till Torn - krävde bekräftelse på avsked

Det var i söndags som Olof Lundhs krönika beskrev följderna av ett särskilt inlägg på X, publicerat av division 1-klubben Torns IF den 9 januari. Inlägget föreställde en bild på Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt, sminkad som en clown och med en röd hatt på huvudet, med texten:

"Vad händer @svenskfotboll? Det är illa nog att förbundskaptensfrågan är olöst, men ett större problem är att det ännu inte har presenterats någon spelordning för Ettan (brukar komma innan jul). Saknar den nye chefen de ledaregenskaper som krävs för att få saker gjorda?"

En halvtimme efter att inlägget publicerats ringde Ettanfotbolls ordförande Johan Englund upp Torns ordförande Guillermo Sagastume och sa att klubben skulle ta bort det omedelbart. Ett par timmar senare var inlägget borta.

Johan Englund ska därefter ha krävt en skriftlig ursäkt till honom, att styrelsen skulle vidta åtgärder för att säkerställa hundraprocentig kontroll över föreningens kommunikation samt "entlediga omedelbart de individer som skrivit inlägget från alla uppdrag i Torns IF och förbjud uttryckligen dessa från att uttala sig i föreningens namn i några som helst sammanhang" - allt för att undvika sanktioner och krympta utbetalningar från fotbollförbundet och Svenska Spel.

En del av dessa krav formulerades via sms, skickat från Englund till Torns ordförande. När Fotbollskanalen kontaktade Englund i söndags berättade han sin version. Han menade bland annat att om läser sms:et utan kontext av vilka dialoger som också förts ger det fel intryck, men slog också tillbaka mot direkta felaktigheter i rapporteringen.

- Om jag minns rätt krävde jag ingen radering av inlägget. Jag uttryckte mig som att det är rimligt att föreningen tar starkt avstånd från inlägget vilket också framgår av det sms jag skickade till honom efter vårt samtal. Jag har ingen minnesbild av att jag krävt att de skulle ta ner inlägget. Jag minns det som att det skedde på deras eget initiativ, sa Johan Englund i söndags.

Inte att någon ska avskedas?

- Jag behövde ett besked om hur de skulle agera och det rimliga var ett starkt avståndstagande. Rimligen borde man överväga att skilja de individerna, som gav upphov till kommunikationen, från sina uppdrag.

Därefter har Fotbollskanalen tagit del av sms:et som skickades till Torns IF via Johan Englund själv. Det lyder:

”Hej, tack för ett bra samtal. Som sagt behöver jag ett mail från dig som ordförande i föreningen som tydliggör 1) att ni tar starkt avstånd från det som kommunicerats på er twitter, 2) bekräftar att ni omedelbart skiljer de individer som är upphov till den senaste kommunikationen på twitter, men också tidigare sådan, med t ex uppmaningar till andra föreningar och dess supportrar att bränna bengaler, för alla befattningar i Torns IF och att ni uttryckligen förbjudit dessa att uttala sig i föreningens namn i några som helst sammanhang, 3) bekräftar att föreningens styrelse vidtagit övriga åtgärder som krävs för att säkerställa att ni som styrelse har 100% kontroll över föreningens kommunikation och att denna inte står i konflikt med de åtaganden ni har som medlemsförening i Ettanfotboll. Ser fram emot att få detta av dig under dagen idag så att jag kan hålla emot trycket att ev vidta åtgärder från intresseorganisationens sida. Mvh Johan Englund”

Där framgår tydligt att Ettanfotbolls ordförande kräver bekräftelse på att man ”omedelbart skiljer de individer som är upphov till den senaste kommunikationen på twitter” samt att ”styrelsen har 100% kontroll över föreningens kommunikation och att denna inte står i konflikt med de åtaganden ni har som medlemsförening i Ettanfotboll” plus att Englund uppger att han behöver svar under dagen ”så att jag kan hålla emot trycket att ev vidta åtgärder från intresseorganisationens sida.”

Något som går emot var Englund uppgav i söndagens intervju med Fotbollskanalen och när vi ber Englund kommentera detta svarar han på sms:

”Jag har en fullspäckad dag med möten back-to-back i mina civila åtaganden. Jag hänvisar till det jag sa i intervjun du gjorde med mig.”

Han följer upp med ytterligare ett sms:

”Jag hänvisar till det jag sade i intervjun med dig, bl.a. ”…jag och Guillermo bollade olika lösningar och jag köpte helt och hållet hans förslag på hur man från föreningens sida skulle hantera det hela”. Samt ”…om sammanfattningen att de tänkbara, kraftfulla åtgärder som jag skickat på sms har cirkulerat utan att man har hela kontexten förstår jag att det skapar intrycket av att vi, som intresseorganisation, tror att vi har rätt att tvinga en medlemsförening bestämma vilka som ska utföra vad i föreningen, vilka som får vara medlemmar. I ljuset av det borde jag ha formulerat mig mer omsorgsfullt och komplett i sms-växlingen”. Och slutligen ”…om någon i Torns IF uppfattat det här som hot eller censur eller på annat sätt tagit illa upp ber jag om ursäkt för det”.”

Fotbollskanalen har sökt Torns ordförande Guillermo Sagastume som inte vill kommentera.