Regelboken kan skrivas om – efter ettan-lagets upptäckt

Torns IF ligger just nu åtta i Ettan södra, en relativt anonym klubb i den svenska fotbollshierarkin.

Men efter att klubben hittat ett kryphål i den internationella regelboken kan man nu göra avtryck i hur offsideregeln skrivs om, detta efter en skämtsam sketch som man lade upp på sitt Twitter-konto.

I nuvarande regelbok har det sedan säsongen 2018/2019 lagts till en fotnot för att definiera tidpunkten när VAR-domare ska pausa bilden för att bedöma en offside-situation.

”Den första kontaktpunkten för "spelet" eller "beröringen" av bollen bör användas”, står det i regel 11 i IFAB:s regelbok.

Torn har efter att man hittat den formuleringen, med en skämtsam video demonstrerat hur detta potenitellt skulle kunna utnyttjas för att skapa frilägen och slå backlinjen samt offsiden helt ur spel.

”Tornpassningen” som klubben själva benämner den har också skapat huvudbry hos IFAB, organet som beslutar om spelreglerna.

- Vi uppmärksammade den här fotnoten i offsideregeln som förmodligen tillkom i och med VAR för att man skulle definiera passningsögonblicket och då började jag tänka att det var jättekonstigt för då kan man ju göra som vi demonstrerade. Sen spelade vi in en film om detta och så undrade vi vad som gällde, säger Tim Nielsen, twittrare i Torn till Fotbollskanalen.

Klubben frågade även domarna som skulle döma deras matcher vad som gällde och de hade inget bra svar.

- Sedan skrev vi till förbundet, domarkommittén och så IFAB, som ansvarar för reglerna och fick svar därifrån och de svarade först lite så: ”ja ja det är ju offside”.

Men Tim Nielsen gav sig inte och fortsatte upprepa frågan kring vad det är som gäller och hur ”Tornpassningen” egentligen ska bedömas.

- Jag tycker att det står i regeln att man kan göra så som vi demonstrerade och det svarade även han på SvFF att ”ja, ska man tillämpa det strikt så stämmer det ju”. Men med IFAB så fortsatte jag fråga och fick mer och mer ingående svar men han svarade aldrig på den kritiska frågan, vilket som är passningsögonblicket i en ”Tornpassning”.

Det senaste svaret som Torn fick från IFAB är att organet ska överväga att omformulera hur offsideregeln är skriven i regelboken.

- Jag vet fortfarande inte vad som är passningsögonblicket i en ”Tornpassning”. Är det så att det är när man släpper bollen så som jag tolkar att han (på IFAB) skriver så är det precis tvärtom hur det står i regeln och det tror jag att han förstod till slut. Det var därför de i alla fall sade att de skulle ta det i beaktande och överväga en formulering. Det hade varit rätt kul om man kunde bidra till en omskrivning av fotbollsreglerna. Det hade varit en fjäder i hatten.

Torns hoppas nu kunna bidra till en korrigering av reglerna samt VAR:s roll i fotbollen:

- Denna fotnot har ju tillkommit på grund av VAR. För det var ju en grej i början att man inte visste när passningsögonblicket var. Då hittade de på detta utan att tänka på det som vi har gjort. Hade de i stället skrivit att det var sista kontakten hade de sluppit detta.

Vad väntar härnäst? Blir det att lusläsa regelboken och hitta fler kryphål?

- Nej, det räcker så här. Målet är ju att de ska skrota VAR och hoppas detta är ett steg på vägen. Det sjuka är att de hittar på en sådan regel för just VAR och för varje match som det spelas med VAR spelas det tusentals andra matcher utan VAR men reglerna tillämpas ju på samma sätt. Då blir det sådana här konstigheter, avslutar Nielsen.

💥BREAKING NEWS:



A sensational revelation from Torns IF makes The International Football Association Board (@TheIFAB) consider a rule change to the offside law.