Lundh: Ett förtryck av åsikter värdigt diktaturer - sorgligt att se tystnadskulturen

Helgens måste

Inte mycket kvar av helgen när denna krönika kommer ut. Super Bowl LVIII finns med i planeringen innan det blir måndag. Plus ett inhopp i Efter5 då SvFF:s generalsekreterare Andrea Möllerberg är gäst. Nästa helg piskar den svenska tävlingssäsongen i gång med första omgången av gruppspelet i svenska cupen.

Helgens avstå

Utomhusaktiviteter. Var vi inte färdiga med vintern?

Veckans konferens

Danska Play The Game arrangerade en konferens över fyra dagar i norska Trondheim i veckan. Många presentationer, diskussioner och debatter går att hitta via organisationens hemsida. Det var många intressanta diskussioner och en hel del bra inspel under dagarna. En stor del av samtalen finns även filmade. Klart att det går att vända och vrida på alla frågor som hänger över idrott. Som idrottens ständiga påstående att evenemang ska vara hållbara och att det kan vara greenwashing. Eller att det är bättre att satsa resurser på att utbilda idrottare och andra om matchfixning snarare än att lägga pengar på att utreda brott. Det var starkt att höra den belgiska åklagaren Frédéric Van Leeuw tala om hur idrotten normaliserar korruption. Här finns hans tal. Play the Game har anordnat konferenser sedan 1997 för att sprida kunskap om idrottens baksidor: dopning, matchfixning, korruption sexuella övergrepp och så vidare. Om man som journalist vill träffa och lyssna på grundaren Jens Sejer Andersen så kommer han till Stockholm 29 februari. Sportjournalistförbundets ordförande Jens Littorin, till vardags på DN, håller i det hela och mejla honom (jens.littorin@dn.se) vid intresse att vara med vid en träff:

Veckans Fifa-flygare

Gianni Infantino har senaste veckan åkt: Milano-Miami-San José-Boston-Paris-Doha-Abidjan. Från att ha besökt nya Fifa.kontoret i Miami och även offentliggjort VM-schemat väntade läkarkongress i Fifas regi i Boston följt av Uefa-kongress i Paris, final i asiatiska mästerskapet i Qatar och till sist final i afrikanska mästerskapet i Elfenbenskusten.

Veckans inga kommentarer

Norrmannen Petter Stordalen har med sitt bolag Strawberry köpt namnrätten till Sveriges nationalarena med start i sommar. Nu har Sverige och Danmark sökt EM för damer 2029 efter att Norden sökte EM 2025 gemensamt. Därmed får inte Norge vara med och vi på Fotbollskanalen kollade med Strawberry vad norrmanen Stordalen anser om det. Svaret blev ”inga kommentarer.”

Veckans oklarheter

Det fanns uppgifter om att Fifa skulle införa ett blått kort som domare skulle kunna använda för att visa ut spelare i tio minuter efter bråk med domare eller cyniska regelbrott. Efter rejält liv kring de tankarna har Fifa backat. Klart är att Fifa och de styrande där vill komma åt spelares uppträdanden och det talas om en ”cooling period” för att lugna ner känslor. Det ska diskuteras när Ifab som styr fotbollens regelverk har möte 1 mars.

Veckans asiatiska mästare

Qatar slog sensationslaget Jordanien som tagit sig hela vägen till final. 3-1 till hemmanationen efter tre straffmål.

Veckans stök i tidigare svensk-styrd engelsk klubb

Det stormar i Barnsley och klubben blev bland annat utkastad ur FA-cupen för att man använde en tidigare utlånad spelare som redan representerat en annan klubb i cupen. Tidigare Dif-vd:n Khaled El-Ahmad har varit vd för Barnsley under flera år, och var nära att leda den till Championship förra våren, men är klar för en flytt till MLS och Minnesota till sommaren. Däremot skulle han köra säsongen i mål med den engelska klubben. När The Athletic beskriver en rörig period i Barnsley framkommer att El-Ahmad lämnade klubben två veckor efter att man blev utslängd från FA-cupen. Visar sig att han även anslutit till sin nya klubb. Förutom Djurgården har Khaled El-Ahmad jobbat för City Football Group och haft ansvaret för Nordamerika.

Veckans inbördes maktkamp

Premier League har infört hårdare regler kring avtal och affärer med närbesläktade partners eller klubbar. Det handlar om allt från sponsoravtal till spelaraffärer när det handlar om multiklubbar. Tolv röstade för, sex emot och två lade ner rösterna. Manchester City som ägs av medlemmar ur Abu Dhabis kungafamilj och har över tio klubbar i sitt stall har hotat Premier League med rättsliga åtgärder. Kanske en bra grund till den process som gäller Premier Leagues hävdande att City brutit mot ligans regelverk vid 115 tillfällen.

Veckans moderna fotboll

Adidas satsar tungt på Saudiarabien. Man har tagit över både landslaget och den officiella matchbollen från Nike. Nu är det även klart med ett treårsavtal med Al Nassr där Cristiano Ronaldo spelar.

Veckans snabba turer

Alexander Ceferin fick igenom en stadgeändring och förklarade sedan att han inte ska ställa upp i valet 2027. Vi får väl se hur det blir när maktkampen drar i gång att ersätta honom. Var på plats på Uefa-kongressen och det var ett galet dygn som jag skildrat här. Tänk att Sverige och Danmark dumpade Norge och söker EM 2029 och bara gav några dagars frist efter att man meddelat det. Ja, det är uppenbart att fotbollsvärlden inte är där man hittar folk att lita på.

Veckans HIF-räddare

Ingvar Wenehed må ha haft rötterna i Malmö och suttit i MFF:s styrelse men det var han som såg till att Helsingborgs IF kom tillbaka till elitfotbollen på allvar efter nästan 25 år. I veckan gick den 93-årige tidigare HIF-ordföranden bort. Han var inte bara en del av en allsvensk återkomst utan Wenehed fick även se HIF ta en cuptitel och vinna SM-guld. HD:s Tomas Nilsson tecknar en bra bild av affärsmannen som även var en visionär fotbollsledare och inte var rädd att ta hjälp av Malmö FF för att nå toppen och då utmana MFF. I dagsläget när HIF har några riktigt tunga år bakom sig är Wenehed saknad.

Veckans upprop

Klart det är bra att en hel rad ultrasgrupper går samman kring att försöka ta bort kastandet av bengaler. Parallellt lovar man att fortsätta elda och det är klart att det finns en dragkamp där.

Veckans ilska

Lionel Messi och hans klubb Inter Miami är inte populära i Hongkong eller Kina efter noll speltid för argentinaren i samband med en träningsmatch. Jojje Olsson som skrivit kunnigt och engagerat om Kina under lång tid skildrar ilskan. Mest fascinerande är att man läser in en konspiration mot Kina och Hongkong.

Veckans moderna idrott

Saudiarabien har hotat konsulter, som hjälpt till vid ett tänkt samgående mellan saudiska LIV Golf och USA-touren, att de kan fängslas om de lämnar ut dokument från sitt jobb. Det är Newcastles ägare, den offentliga investeringsfonden Pif, som driver LIV Golf.

Veckans bank

Premier League lånar ut en kvarts miljard kronor till bolaget som sköter de två högsta damligorna i England. Det är räntefritt och först när man omsätter över 1,3 miljarder kronor behöver man betala tillbaka det. NewCo är ett nytt bolag som ska ta hand om Women’s Super League och Championship med start nästa säsong.

Veckans spara genom att betala

Fotbollsförbundets nya ledning med Andrea Möllerberg och Fredrik Reinfeldt stöper om på kansliet. Det är inte utan kostnad att köpa ut tidigare nära medarbetare till förre generalsekreteraren Håkan Sjöstrand. Bladets Daniel Kristoffersson avslöjar att SvFF betalar upp emot 15 miljoner kronor för att bli av med en del av förbundets tidigare chefer. Det är ingen tvekan om att Möllerberg och Reinfeldt agerar för att få till ett annat förbund och att det skakat om. På Fotbollskanalen beskrev vi i veckan missnöjet kring ordförande Reinfeldt. Förbundsbasen svarade på kritiken i samband med Uefa-kongressen i Paris. Klart att det skiljer mycket mellan ledningens syn och de som är missnöjda. Fortsättning lär följa.

Veckans utmaning

Lottningen av Nations League är gjord och Sverige-Estland 8 september, Sverige-Slovakien 16 november och Sverige-Azerbajdzjan 19 november är hemmamatcherna som SvFF ska försöka locka åskådare till Strawberry Arena.

Veckans läsning

Intressant i Göteborgs-Posten om hur nedläggningen av polisens speciella Aktionsgrupp Idrott ledde till att ett tillslag mot en illegal spelklubb med en rad fynd inte gett några rättsliga följder. Klart att polisen har problem att hinna med det här vilket slår mot idrotten. Keith O’Brien skriver om utvecklingen av medier och sportjournalistik i The Atlantic och med rubriken ”You’ll Miss Sports Journalism When It’s Gone” kan vi alla förstå vad han tror om framtiden. Klart att han har en poäng att det finns gott om innehåll kring sport, men mindre och mindre journalistik.

Veckans mediaaffär

I USA skakade det till när tre jätteaktörer på TV-marknaden framöver ska samla sitt innehåll i en tjänst. Disney som bland annat äger ESPN går ihop med Fox och Warner Bros. Discovery. Man ska erbjuda de linjära sportsändningarna och en del andra sporträttigheter på en gemensam plattform som man ska sälja direkt till konsumenterna. Tanken är att försöka få in intäkter för att ersätta alla ”cordcutters” som slutar köpa sportkanaler via kabel. Fortfarande ska mediabolagen ha separata tjänster där man kan få tillgång till allt som just ESPN eller Fox har. Ännu har tjänsten inget namn, inte heller något pris även om det talas om runt 50 dollar i månaden och man är ännu inte helt i mål med överenskommelsen. Klart att samarbetet är en tydlig signal om att det är bökigt för rättighetsinnehavare även i USA. Kan vi se liknande i Europa? I Norden? I Sverige? Inget går att utesluta.

Veckans tystnad kring Qatar

Var med i P1 Morgon och pratade hur kritiken kring Qatar och dess sportsatsningar tystnat. Året efter VM i fotboll har det tystnat men sporten är i full gång där. Just nu pågår sim-VM och det är fascinerande att Dagens Nyheter som drev på stenhårt mot fotbolls-VM har en lång intervju med simstjärnan Sarah Sjöström utan ens en fråga om att mästerskapet går i Doha. Även gjort en kortare intervju, men inte där heller. Jo, simningens förbundskapten svarar på frågor. Alltid något men stor skillnad. Klart jag fattar att det är något annat med sim-VM men Sjöström är utan tvekan en av Sveriges största idrottsstjärnor och noll frågor är underligt.

Veckans problem som aldrig tar slut

FC Barcelona har en del utmaningar. Nu visar det sig att storklubben måste betala 240 miljoner kronor till skattemyndigheterna gällande agentbetalningar. Känslan är att Joan Laporta har mycket att stå i om han ska kunna vända ekonomin i FC Barcelona utan att sälja fler tillgångar.

Veckans läsarbrev

Skriv gärna ngt om hur drygt o otrevlig JDT var i MFF. Hur han byggde lojalitet med bara danska o utländska spelare (som var beroende av honom), inte accepterade MFF-andan, fockade flera av lagets kulturbärare. Han är bra på att skrika o skrämma spelare till prestation, men en usel taktiker. Han kan inte analysera motståndare och anpassa laget till svåra o viktiga matcher. JDT är en typisk skolgårdsmobbare, slickar uppåt i sparkar neråt. Vi var många som firade när han äntligen fick sparken av Danne... Peter

Svar: Nu tror jag knappast att Jon Dahl Tomasson fick sparken av Daniel Andersson men det är uppenbart att alla inte uppskattade danskens framgångsrika arbete i Malmö FF. Man kan flika in att Tomasson inte alltid uppskattade frågor från journalister och om han blir förbundskapten kan det bli laddat på presskonferenserna. Den danske tränaren hade dessutom en medhjälpare som läste igenom vad som skrevs och sedan påpekade vad som upplevdes som felaktigheter.

Veckans Leeds United

Sex raka segrar i ligaspelet och avancemang i FA-cupen. Bättre stämning kring klubben än förra våren då man åkte ur Premier League. I veckan berättade anfallaren Patrick Bamford att Leeds-supportrar tog sig hem till honom och hängde utanför huset efter att han hade missat en straff mot Newcastle. Sedan tidigare hade Bamford lämnat en del sociala medier och detta var kulmen på många supportrars ilska mot anfallaren. Klubben ökade upp säkerheten kring anfallaren efter det och fördömde också agerandet. Just nu är Bamford också betydligt populärare då han gjort en del mål och tagit tillbaka platsen i laget, men att söka upp spelarna i hemmet är att gå alldeles för långt.

Veckans låt

"Rose Tattoo" - Dropkick Murphys.

Veckans siffra

160. Antalet miljoner kronor som EM 2022 i England gick back. Det var på många sätt ett succéartat mästerskap med både bra publiksiffror och tittarsiffror. Nu har räkenskaperna kommit från Uefa. Klart att organisationen fick upp sponsorintäkterna från 2,5 miljoner kronor vid EM 2017 till 170 miljoner kronor 2022 och mediarättigheter steg från 110 miljoner till 400 plus att biljetterna gav 115 miljoner jämfört med 31 miljoner senast. Totalt tog Uefa in runt 700 miljoner kronor vilket var fem gånger mer än mästerskapet 2017 (140) men totalt gick ändå Uefa back med 160 miljoner kronor. Betalningar till klubbar och nationsförbund dubblades efter EM 2022 och bidrog till minuset. Sedan kan man konstatera att Uefa har råd att gå back och därmed investera i damfotbollen för att på sikt få tillbaka mer. Fifa visade vägen under VM 2023 när man verkligen sköt till resurser för att höja prispengar och ge spelarna bra förutsättningar.

Veckans poddgäst

Mikael Dorsin är gäst och Rosenborgs sportchef talar om att klubben inte vunnit något under hans ledning, om vägen fram med nye tränaren Alfred Johansson, om att få mer att säga till om och varför RBK inte värvar så många svenska spelare längre. Det finns över 420 poddintervjuer sedan tidigare och du hittar dem alla här. God lyssning!