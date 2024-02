Officiellt: Bäckström lämnar Dif för FC Stockholm

FC Stockholm har spänt bågen i vinter och knutit till sig förre Hammarby-backen David Fällman. Nu fortsätter division 1-klubben att förstärka truppen.

På söndagen blev det officiellt att ytterbacken Jakob Bäckström, 20, ansluter från Djurgårdens P19-lag. Kontraktet sträcker sig över 2025.

- Valet föll på FC Stockholm för att jag tycker att det är en snabbt växande klubb med bra ambitioner och visioner samt spelar en fotboll som jag uppskattar. Jag ser en stor potential i klubben, säger Bäckström i ett pressmeddelande.

- Mina förväntningar på kommande säsong är att komma in i laget på ett bra sätt och att vi krigar tillsammans mot att nå så bra resultat som möjligt i varje match, för att sedan kunna vinna serien.

20-åringen fortsätter:

- Mina personliga mål under året är att dels komma in i laget på ett bra sätt, men även att spela och prestera så mycket som möjligt. Jag tror att jag kan bidra med mycket kreativitet och hårt jobb in till laget

FC Stockholm tränas numera av den tidigare AIK-, IFK Norrköping- och Malmö FF-tränaren Rikard Norling. Profilen är nöjd med rekryteringen från Djurgårdens akademi.

- Jakob har gjort ett mycket fint intryck under sin första tid i FC. Det ska bli intressant att få vara en del av hans utveckling framöver, säger Norling.

Sportchef Stefan Elfver:

- Vi har haft ögonen på Jakob under en längre period och det är en spelare som fallit oss i smaken. Det är en spelare som är en kvick och offensivt duktig försvarare som kommer passa bra in i vårt spelsystem.

Bäckström gjorde 34 matcher för Djurgården P19-lag i fjol. Han har även representerat Hammarby och Tyresö på ungdomsnivå.