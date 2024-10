Adam Ståhls knep: "Jobbar med något jag kallar för 24-timmarsregeln"

Djurgårdens IF

Resultaten den senaste tiden har varit upp och ner för Djurgården. Senast blev det 1-1 mot Värnamo efter att motståndaren kvitterade i den 94:e minuten, innan det 2-1-seger mot BP, 0-3-förlust mot Gais, 2-1-seger mot Häcken, 1-1 mot Mjällby och 0-4-förlust mot Malmö FF.

Senast Djurgården vann två raka matcher i allsvenskan var i mitten av juli, 2-1 mot Kalmar FF och 1-0 mot Värnamo.

Deniz Hümmet tycker att det har varit tufft mentalt att ofta gå från seger till ett negativt resultat.

- Det är klart att det påverkar. Vi hade en fin serie i våras med sju raka, tror jag att det var. Det är klart att om man kan få in ett par sådana under säsongen… det måste inte vara sju raka, men om man kan få in några segrar så är det bra. Det är det vi vill ha, säger han.

Adam Ståhl är medveten om utmaningen men har hittat ett verktyg för hur han ska göra det bästa av situationen.

- Det är väl olika för alla, men jag jobbar med något som jag kallar för 24-timmarsregeln. Du kan vara sur för en förlust i 24 timmar, men sedan är det bara att hoppa på hästen igen och tänka på nästa match, säger han och fortsätter:

- Som fotbollsspelare kan du inte börja analysera vad du känner i allt utan du måste ta varje dag som en ny dag och tugga på och gnugga på. Vi har match så ofta, det känns som det är varannan dag. Så att börja tänka efter hur jag känner och hur jag mår, det kan man inte göra. Det är bara att gå ut och prestera och försöka vinna varje match som finns.

När började du med den här 24-timmarsregeln?

- Det var faktiskt Anderas Brännström som nämnde den till mig. Tidigare i karriären kunde jag vara en sån som drog på en förlust och gick och var sur och irriterad i mer än 24 timmar. Man har rätt att vara sårad, ledsen och alla typer av känslor som man får i 24 timmar, men sedan får man släppa det och gå vidare. Det är en ny dag i morgon.

Vad har det hjälpt dig?

- Att inte överanalysera allt vad som hände i en match, i en förlust, att jag inte ska överanalysera mina känslor. Man ska absolut vara sur men sedan finns det en gräns för hur sur man ska vara. Det är bara att köra på igen.

Sthål fortsätter:

- Speciellt nu när vi har så här mycket matcher, då hinner du inte ens känna efter för mycket. Men det här var något som "Brännan" nämnde när vi var i Mjällby. Jag tog efter det och jag tycker att det har funkat bra. Det är en bra metod att använda.