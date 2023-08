Beskedet: Twente stoppar sina supportrar från Hammarby-matchen

Efter attacken mot Hammarbys sponsorsektion, där även styrelsemedlemmar och anhöriga till spelarna satt, i Enschede valde Twente trots allt att ge grönt ljus till 1 500 av sina supportrar att få resa med till returmötet i Stockholm.

Men nu har Eredivisie-klubben ändrat sig.

I öppet brev meddelar generaldirektören att biljetterna har dragits tillbaka på grund av säkerhetsskäl.

"Vi behövde ompröva lördagens besked på grund av ny information som har dykt upp gällande säkerhetsläget för våra supportrar som skulle resa till Stockholm. Den nya informationen i kombination med torsdagens oroligheter inne på och utanför arenan har slutat i en ny insikt", skriver generaldirektören Paul van der Kraan i ett öppet brev och fortsätter:

"Det är ett väldigt svårt beslut att ta, men vi behöver ta vårt ansvar och är tvingade till att ta det här beslutet."

Twente uppger även att man kommer att resa med så få representanter för klubben som möjligt. van der Kraan själv kommer att stanna hemma.

Hammarby skriver följande i ett uttalande efter beskedet:

"Under förmiddagen kommunicerade FC Twente att inte ge ut några biljetter till sina egna supportrar gällande torsdagens returmöte i kvalomgång 2 till UEFA Europa Conference League. Detta med hänvisning till ordningsstörningarna under matchen som spelades under torsdagen samt det efterföljande säkerhetsläget inför matchen. Hammarby Fotboll anser att situationen är olycklig, då vi vill värna om supporterkultur och såg fram emot att bjuda in motståndarlagets supportrar till Tele2 Arena, men respekterar beslutet som Twente har tagit."

Hur beslutet påverkar biljettsituationen är ännu oklart.

Under kaoset i första matchen blev flera Hammarby-supportrar misshandlade och en person fördes till sjukhus med allvarliga skador. I fredags meddelade Bajen att läget med den personen som skadades allvarligt är stabilt och den skulle skrivas ut inom kort.

Twente vann första matchen mot Hammarby med 1-0. Returmötet spelas på torsdag.