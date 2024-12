Chelsea vann säkert - 6000 kilometer hemifrån

Chelsea hade begett sig 6000 kilometer österut för ett möte med Astana i Europa Conference League under torsdagen.

Inför matchen var snackisen Chelseas långa resväg till Kazakstan på hela åtta timmar, enkel väg. Faktum är att det hade varit närmare för "The Blues" att åka till New York snarare än till sydöstra Kazakstan där Astanas matcher spelas medan klubbens ordinarie arena renoveras.

Vidare visade termometern elva minusgrader när tillställningen sparkades igång i Almaty. Kylan gjorde att Astana målvakt Mukhammedzhan Seisen spelade matchen iklädd mössa.

Chelsea valde att göra hela tio förändringar i sin startelva jämfört med klubbens senaste match i Premier League. Ynglingar som Josh Acheampong, Samuel Rak-Sakyi, Tyrique George och Marc Guiu gavs chansen från start.

Efter en knapp kvarts spel tackade Guiu för förtroendet när han gjorde en soloräd längs högerkanten och från en knapp vinkel placerade in 1-0 till Chelsea. Målet var spanjorens andra i Europa League.

Kort senare var det dags igen. Den här gången var det Pedro Neto som drev längs högerkanten och riktade ett inspel mot Guiu som styrdes in i nät via en Astana-fot.

- Det där är klass från Pedro Neto. Han droppar axeln och tar sig förbi försvararen. Chelsea har så många snabba spelare i sitt anfall, sa den före detta Leeds-anfallaren Lucy Ward i TNT Sports sändning.

Innan halvtidsvilan skulle även Chelsea få in ett tredje mål. Den här gången var det vänsterbacken Renato Veiga som nådde högst på en hörna och kunde nicka in sitt andra mål i Chelseatröjan sedan sin ankomst till klubben i somras.

- Det är alldeles för lätt för Chelsea för tillfället och de klagar verkligen inte. Astana har inte varit vassa när det gäller försvarsspelet. Chelsea har fått spela som de vill, kommenterade Lucy Ward.

Astana skulle sedan något överraskande och mot spelriktningen få in en reducering innan halvtidsvilan. Marin Tomasov drog till med vänsterfoten från straffområdeslinjen och skottet fann nätmaskorna via Filip Jörgensens vänstra stolpe.

Ställningen i halvtid var därmed 3-1 till bortalaget från London.

I den andra akten hade Astana sporadiska framstötar men var aldrig riktigt nära att skapa spänning i matchen. Närmare var det att Chelsea utökade sin ledning men resultatet stod sig vid 3-1.

I och med segern har Chelsea i praktiken säkrat en plats bland topp-åtta i Conference Leagues-ligafas vilket ger en automatisk plats i åttondelsfinalerna till våren.

Startelvor:

Astana: Seisen; Bartolec, Kazukolovas, Marochkin, Vorogovskiy; Amanovic, Kalaica; Tomasov, Ebonh, Camara; Charles

Chelsea: Jörgensen; Disasi, Adarabioyo, Acheampong, Veiga; Rak-Sakyi, Chukwuemeka, Dewsbury-Hall; Neto, Guiu, George

It was so cold in Almaty that Astana's keeper wore a BEANIE 😂 pic.twitter.com/6ecTtkOPNQ