FEM SPANINGAR: "Hiens utveckling gör honom omöjlig för Djurgården att behålla"

Vad kan stoppa Djurgården nu?

Allsvenska tabelltoppen är tight, haltande (i några dagar till) och resultaten har sviktat hos samtliga lag som är med där uppe. Men allra högst upp efter halva serien finns Djurgården. För tillfället är det mycket som tyder på att så kan vara fallet även i november, när säsongen ska summeras. Djurgården har visat att de kan vinna i derby, i seriefinal och i Europa-matcher. Spelet sitter som rinnande vatten, inte bara för startelvan utan även för inhopparna och det roteras helt utan skav. Hela truppen, klubben och alla runt omkring tror på att det kan gå hela vägen. Ja, det är helt enkelt väldigt oklart vad som skulle kunna stoppa Djurgården nu.

Djurgården tog sig an Rijeka på bästa möjliga vis

Djurgården har ingen gigantisk Europa-erfarenhet att skryta med. Ändå tog sig laget och alla runt omkring an detta dubbelmöte, mot ett motstånd som kan kännas skrämmande på förhand på ett exemplariskt vis. Det var inte ett Djurgården som dominerade konstant, eller som var helt överlägset, men det var ett Djurgården som tog vara på sina chanser, hela tiden trodde på att de skulle klara det och spelade precis sitt spel som att det var valfri allsvensk match. Räknas in ska väl att självförtroendet är på något av en topp och det är alltid enkelt att dra slutsatser med facit i hand, men Djurgården gjorde det absolut bästa av alla förutsättningar och är därmed vidare till nästa kvalrunda.

ANNONS I början av den pågående allsvenska säsongen gjorde Isak Hien ett par insatser som lämnade mer att önska och platsen i mittlåset kändes varken som hans eller Jesper Löfgrens. Det är bara några månader sedan. Nu har inte Marcus Danielson en given startplats när det är Hien (och Hjalmar Ekdal) som står för konkurrensen. Utvecklingen på mittbacken är… brutal? Jag har inget bättre ord. I kväll bidrar han inte bara med sin fysisk och kvickhet som skapar bekymmer för Rijekas offensiv, han bidrar även med ett mål som ger ett välbehövligt avstånd och lugn. Djurgården vill behålla honom men: "Det blir svårt om han fortsätter såhär". Orden är sportchef Bosse Anderssons och för varje aktion som Hien visar upp får han mer och mer rätt. De tio miljonerna som Djurgården tidigare ska ha tackat nej till lär snart överträffas, med råge.

Publiken gjorde Tele2 till ett inferno för Rijeka

Den svenska fotbollen är känd för sin publik, eller åtminstone vill vi själva tro det. Och med tanke på läktarinsatsen i kvällens drabbning (trots att Tele2 var långt från fullsatt) så känns det som att det kan finnas en sanning där. Varje bolltouch från Djurgården möttes som att den var den bästa någonsin, medan allt Rijeka gjorde buades ut med ett öronbedövande dån. Konstgräset, som Rijeka hanterade över förväntan, var långt ifrån det som störde mest i försöket att vända den här matchen. Självförtroendet som genomsyrar laget finns också på läktarplats och tron på Djurgården är oändlig hos alla med blårandig tröja, och några till.

I vilken match kan Djurgården ha utrymme för ett litet experiment?

Djurgården har en stark trupp, framförallt med allsvenska mått mätt. Men det är mer än individuella kvalitéer bakom den framgång som Djurgården har för tillfället. Likt 2019 har Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf skapat en väloljad lagmaskin. Hur långt skulle succékonceptet kunna dras, undrar jag då. Kan duon kanske, som ett experiment, slänga in en högst medelmåttig spelare i allsvenska mått, och ändå lyckas hålla sitt spel, om denne introduceras till spelidén tillräckligt?

Antagligen inte. Men när man ser Djurgården spela är det nästan känslan, för varje spelare som går in i helheten blir direkt bättre än bara sig själv, på ett sätt som är ovanligt i svensk fotboll. Inte minst när man samma tränare gör det för andra gången i samma klubb.