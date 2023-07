FEM SPANINGAR: "Nu krävs något alldeles extra, Djurgården"

Drömstart - men Djurgården tappade

Det är en klyscha. Men det är något speciellt med Europa-kvällar, och samtliga blårandiga som tog sig till Tele2 Arena den här kvällen lär haft fjolårets fina resa i Conference League i huvudet när domaren Sander van der Eijk blåste igång. Det kändes lite extra taggat på läktaren. Och på planen flög Djurgården in i matchen. Redan i den fjärde minuten dunkade Jesper Löfgren in 1-0 efter en frispark och då kändes det som att det skulle bli en tuff kväll för Luzern. Men sisådär 25 minuter in i drabbningen slutade Djurgården spela med samma självförtroende och energi. Man började slarva en del i passningsspelet och tappade initiativ. Det blev en del långa chansbollar istället för distinkt rull mellan lagdelar. Luzern åt sig då in i matchen och i 29:e minuten kvitterade gästerna. På grund av något form av räknefel i egen box nickade Kemal Ademi helt ostört in 1-1. Fram till paus fick Djurgården slita för att få grejerna att stämma och hålla i resultatet.

Blårandigt övertag - ändå förlust

Efter paus var det Djurgården som återigen styrde och ställde det mesta. I den 61:a minuten skapade man också ett läge som lär etsa sig fast i alla blårandiga anhängares huvuden om det inte blir avancemang från det här dubbelmötet. Nye forwarden Musa Gurbanli fick chansen med stort C. Efter ett fint inlägg av Magnus Eriksson blev han helt ren några meter från mål, men Gurbanli nickade över. Ju längre matchen gick desto mer tydligt blev det också att bortalaget var tillfreds med ett 1-1-resultat. Djurgården genomförde ett trippelbyte i 63:e minuten, fick in fräscha ben och tryckte på för ett nytt ledningsmål. Ett orutinerat bolltapp av Lucas Bergvall kunde visserligen ha lett till ett baklängesmål men i övrigt var det hemmalaget som fick till någonting offensivt. Åtminstone långt in i drabbningen. För helt plötsligt ledde ett passivt och för klent försvarsspel till ett 2-1-mål för Luzern. Jakub Kabak tryckte in bollen i nät inifrån straffområdet.

Mardrömsläge inför returen

Returmötet i Schweiz nästa torsdag kommer bli en väldigt svår uppgift för Djurgården. Missarna både offensivt och defensivt i den här matchen kan bli oerhört kostsamma. Nu var inte laget lika effektivt och man spelade inte till sig samma marginaler som i Europa-spelet i fjol. I sådana här kvalspel spelar inte prestationen särskilt stor roll, det handlar verkligen om att vara smart, att vara den som sätter bollen i målet - och att göra det i rätt ögonblick/rätt match eftersom drabbningarna kan skilja sig åt enormt mycket beroende på om man spelar hemma eller borta. Att nu åka ner till Luzern med det här underläget… vilken mardröm. Räkna med ett starkt hemmastöd och ett grisigt Luzern som kommer göra allt för att behålla sin ledning. Det kommer krävas något alldeles extra av Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar. Även om den här matchen hade slutat 1-1 hade jag sett på Luzern som liten favorit inför avgörandet i Schweiz, då hade det känts onödigt att Djurgården inte fick in det där 2-1-målet som hade kunnat bli direkt avgörande.

Eriksson tog chansen

Med vicekaptenen och rutinerade mittbacken Marcus Danielson avstängd valde Djurgårdens tränare att ta in Magnus Eriksson i elvan igen. Kaptenen har varit bänkad i allsvenskan den senaste tiden men vet vad som krävs i sådana här matcher och han fick nu en möjlighet att visa att han borde vara en startspelare. Han gick också i bräschen mot Luzern. Direkt fixade han en farlig frispark, den tog han själv hand om - och på den gjorde Djurgården 1-0. Därefter ordnade han ett gult kort på en motståndare och flera frisparkar. Han spelade med ett lugn och visade rutin. Eriksson slarvade med boll vid några tillfällen i andra halvlek, gissningsvis på grund av trötthet eftersom han byttes ut i 63:e minuten, men han borde samtidigt fått en assist. För efter en timmes spel serverade han läckert Musa Gurbanli ett jätteläge inne i boxen, vilket den nye forwarden brände. Totalt sett var det här en stark insats av Eriksson.

Möjlig drömmotståndare

Skulle Djurgården klara av att slå ut Luzern kan ett riktigt drömmotstånd vänta i omgång tre av kvalet till Europa Conference League (man behöver även vinna en play off-runda för att nå gruppspelet). För tidigare under torsdagen lyckades Inter d’Escaldes från Andorra vinna med 2-1 hemma mot Hibernian från Skottland. En skräll, minst sagt. Hibernian har så klart stora möjligheter att vända på steken i returen på hemmaplan men man har satt sig i ett knivigt läge.