FEM SPANINGAR: "Smått bisarra scener i Djurgårdens seger"

SLUMPARTAT

På grund av att belysningen på arenan inte bedömdes som tillräcklig fick den här matchen spelas med avspark klockan 13.00 lokal tid (14.00 svensk tid). Och förutsättningarna på Kopavogsvöllur var speciella på många sätt. Det isländska konstgräset såg ut att vara en matta som fick bollen att bara ”flyta” fram på de plaststrå som den bestod av, och dessutom blåste det kraftigt. I första halvlek spelade Djurgården i motvind och bollen påverkades så mycket av vinden att det ständigt uppstod slumpartade situationer. Varenda närkamp blev till en 50/50-duell på grund av den oberäkneliga bollbanan och när Jacob Rinne försökte slå insparkar nådde han aldrig fram till mittplan. Blåsten satte stopp. Det var smått bisarra scener och den tekniska nivån höll helt enkelt inte toppklass.

NY STARK TREA

Djurgården slet på under de första 45 minuterna när Vikingur hade en rejäl fördel kopplat till sin medvind. Offensivt utnyttjade man dock inte de få spännande lägen som man skapade. Gissningsvis försökte man hålla ut till paus för att lägga i en högre växel under andra halvlek. Och efter vilan tog man kontroll över matchen på ett helt annat sätt. Man utnyttjade medvinden och körde offensivt. Redan fem minuter in i andra halvlek borde man ha gjort mål men Gustav Wikheim brände två fina lägen inne i straffområdet. Välförtjänt satte man sedan 1-0 och 2-0 efter en dryg timme. Läget som då uppstod, att Vikingur kunde satsa allt framåt, lyckades man sedan inte hantera särskilt väl.

Djurgården hamnade snett i försvarsspelet när hemmalaget reducerade i 72:a minuten och två minuter senare gick Miro Tenho, som varnad, onödigt bryskt in i en duell. Det renderade i ett andra gult kort och utvisning. Så sista kvarten fick Roberth Björkesjös mannar främst kriga på för att freda sitt mål. Men faktum är att Vikingurs forcering blev svag och istället var bortalaget närmast att kontra in 3-1.

Återigen gjorde man jobbet i en lite lurig bortamatch, precis som mot TNS. Nu är Djurgården i praktiken klart för sextondelsfinal och man har goda chanser att sluta topp åtta i ligafasen vilket skulle innebära direktavancemang till åttondelsfinalen istället. Starkt!

MATCHENS HÄNDELSE

Det går inte att säga något annat än att det är Keita Kosugis 1-0-mål. Vänsterbacken drämde till från en position i närheten av straffområdeslinjen och fick se sitt skott gå rakt upp i nättaket. Ett klassmål och precis vad Djurgården behövde med en halvtimme kvar att spela.

FRÅGETECKNET

Nästa torsdag, den 19 december, ska allt avgöras i ligafasen för Djurgården. Då väntar hemmamatch mot Legia Warszawa i sista omgången. Och den stora frågan inför den drabbningen är så klart: i vilken form kommer de blårandiga vara när matchen spelas? Nu har det gått ett tag sedan allsvenskan tog slut och det polska storlaget är mitt uppe i säsong. Det borde vara en stor fördel för Legia. Kanske står Djurgårdens stora hopp till att polackerna säkrar en topp åtta-placering redan mot Lugano senare under torsdagen.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Gustav Wikheim. Ytterforwarden var pigg och inblandad i mycket. Brände bra lägen men satte också det avgörande 2-0-målet.

2: Keita Kosugi. Drog olyckligt på sig ett gult kort i första halvlek men kryddade en totalt sett stabil insats med ett kanonmål.

1: Deniz Hümmet. Fick som ”nia” lägga ner ett jäkla jobb längst fram i planen med tanke på förutsättningarna. Assisterade till 2-0-målet och var aktiv i övrigt.