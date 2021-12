Kaoset: Rennes slår tillbaka mot Tottenham efter plötsliga beskedet

Tottenham planerades under torsdagskvällen spela mot franska Rennes på hemmaplan i Europa Conference League-gruppspelet, men gav under onsdagskvällen besked om att matchen är uppskjuten. Spurs bekräftade, via klubbens hemsida, att matchen inte kommer att äga rum på torsdag med anledning av "ett antal positiva fall av covid-19 i klubben".

Tottenham skrev även att det ännu inte är klart när matchen kommer att spelas, samtidigt som klubben har fått råd av brittiska myndigheter om att stänga ner A-lagets faciliteter och områden på träningsanläggningen.

Tidigare under torsdagen skrev Sky Sports att åtta spelare och fem ledare i Tottenham har testat positivt för covid-19, medan The Athletic uppgav att klubben även kommer att be Premier League om att skjuta upp söndagens bortamöte med Brighton & Hove Albion i ligan på grund av coronautbrottet i truppen.

ANNONS

Men så självklart, som Tottenham beskrev läget på sin hemsida om Rennes-matchen, verkar det inte vara. För nu slår Rennes tillbaka och skriver i ett pressmeddelande att klubben vill förtydliga fakta.

Rennes menar att det under onsdagen hölls en videokonferens med representanter för Uefa, Tottenham och Rennes, där Spurs-representanten meddelade att klubben inte vill spela matchen. Enligt Rennes togs dock inte beslut om det och Uefa har inte bekräftat det.

Rennes menar vidare att Tottenham-representanten inte ville ge besked om hur många som drabbats av covid-19, vilket klubben menar är problematiskt, då en Europa-match, utifrån Uefas regelverk, måste spelas så länge en klubb har 13 utespelare och en målvakt tillgänglig för spel. Rennes vill därmed fortfarande spela matchen.

Rennes har nu lyft ämnet till Uefa med anledning av att klubben tycker att det är "brist på fair play" att Spurs gav besked först i dag efter att Rennes redan landat i London.

ANNONS

Uefa har ännu inte gett besked om matchen kommer att spelas som planerat.

Tottenham är på andra plats, fyra poäng bakom Rennes i Europa Conference League-gruppen. I Premier League är Spurs på femte plats.