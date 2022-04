Mourinho imponerad efter semifinalen: "För bra för att vara Conference League"

Leicester tog emot Roma i första mötet i Europa Conference League-semifinalen på torsdagskvällen.

Roma kom till semifinalen efter 4-0-vinst senast mot skräll-laget Bodø/Glimt, medan Leicester slog ut PSV Eindhoven.

Det var José Mourinhos Roma som tog ledningen i 15:e matchminuten genom Lorenzo Pellegrini, efter en tunnel på Kasper Schmeichel.

Leicester hade mer av första halvlek sett till bollinnehav, men några mål blev det inte och Romas 1-0-ledning stod sig till 45:e minuten.

Men engelsmännen fortsatte trycka på och utdelningen kom drygt 20 minuter in i andra halvlek. Barnes fick en passning från Maddison, men Ibanez var snabbare och fick tag på bollen. Men Barnes knyckte tillbaka bollen, tog sig in i boxens vänstra sida och slår bollen mot Lookman som kunde peta in bollen i nät.

Resultatet stod sig resten av matchen och allting är öppet inför returmötet i Rom.



Den andra semifinalen i Conference League slutade 3-2 till Feyenoord mot Marseille.

Båda lagens tränare är nöjda efter matchen, trots utebliven vinst. Mourinho är överraskad över kvaliteten på matchen.



- Ingen skulle tro på att detta var en Conference League-match. En eloge till tävlingen som har en match på den här nivån och en domare på den här nivån. Den här matchen var för bra för Conference League, säger Roma-tränaren.

Startelvor:

Leicester: Schmeichel - Ricardo, Evans, Fofana, Castagne - Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton - Lookman, Vardy.

Roma: Rui Patricio - Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp - Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski - Zaniolo, Abraham.