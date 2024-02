Nilssons succé - nätade för Union SG

LÄS ÄVEN: Gyökeres målskytt igen

På torsdagskvällen tog Union SG emot Eintracht Frankfurt på Lotto Park i den första av två play off-matcher till Conference League-slutspelet.

Hugo Larsson saknades från Frankfurts trupp då han ådrog sig en skada i förra helgens match mot Bochum. Gustaf Nilsson startade på topp för Union SG.

Det tog bara två minuter för Frankfurt att ta ledningen. Niels Nkounkou tog sig in i straffområdet från vänsterkanten och la in bollen - och efter lite trassel kunde Chaibi raka in 1-0.

Det dröjde inte länge innan Frankfurt utökade. En fin kontring resulterade i att Kalajdzic blev fri - och kan gjorde inga misstag. 2-0 var ett faktum.

Union SG lyckades reducera innan halvtidsvilan. Norrmannen Mathias Rasmussen tryckte in 2-1 i den 31:e matchminuten.

Union SG öppnade den andra halvleken piggt och kom till flera lägen. I matchminut 62 fick Gustaf Nilsson ett fint läge och drog till med en konstspark, men skottet gick mitt på mål och Trapp kunde enkelt rädda.

Men Gustaf Nilsson gav inte upp - och i matchminut 68 kvitterade svensken med ett fint mål. Efter en tilltrasslad situation kom han fri och kunde lirka in en studsande boll bakom Kevin Trapp.

Inga av lagen kom riktigt nära under de sista 20 minuterna. Matchen slutade 2-2, och det är därmed helt jämnt inför returmötet nästa vecka.

Startelvor:

Union SG: Lindner - Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida - Lapoussin, Vanhoutte, Rasmussen - Amoura, Nilsson, Puertas Castro.

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Pacho, Koch- Nkounkou, Götze, Chaibi, Skhiri, Buta - Marmoush, Kalajdzic.