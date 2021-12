Rennes får skrivbordsseger mot Tottenham - Spurs utslaget ur ECL-gruppspelet

Tottenham har varit hårt drabbat av covid-19-fall på senaste tiden. Så pass att laget tvingats skjuta upp flera matcher, däribland den sista gruppspelsmatchen i Europa Conference League mot franska Rennes.

Rennes var allt annat än nöjda med Tottenhams önskan om att skjuta upp matchen. Klubben uttalade sig i ett uttalande att det var "brist på fair play" av Tottenham att vilja skjuta upp matchen först när Rennes landat i London dagen innan.

Uefa valde till slut att skjuta upp matchen och sedan dess har klubbarna arbetat för att hitta ett nytt speldatum innan nyår, då matchen senast måste vara spelad för att slutföra gruppspelet. Någonting de misslyckats med.

Därför har ärendet behandlats av Uefas kontroll-, etik- och disciplinnämnd som nu fattat sitt beslut: Rennes tilldelas en 3-0-seger från skrivbordet. Tottenham anses ha övergett matchen och skrivbordsförlusten innebär att klubben åker ur Conference League.

Tottenham hade chans att kvalificera sig för slutspel i Conference League vid seger mot Rennes, men eftersom så nu inte blir fallet så åker laget ut i gruppspelet när Rennes och nederländska Vitesse kniper slutspelsplatserna.

Vare sig Rennes eller Tottenham har kommenterat beslutet.

