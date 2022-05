Roma och Mourinho säkrade historisk titel - vann Europa Conference League

För första gången någonsin skulle ett lag krönas som Europa Conference League-mästare. Klubbarna som gjorde upp om den historiska titeln var Roma och Feyenoord, som drabbade samman i finalen som spelades på Arena Kombëtare, Albanien under onsdagskvällen.

José Mourinho valde då att starta med succéforwarden Tammy Abraham på topp, samtidigt som Patrik Wålemark fick inleda på Feyenoords bänk.

Roma var det något bättre laget under matchinledningen och efter drygt halvtimmen fick man utdelning. Nicolò Zaniolo löpte sig fri på en boll i djupled, tog emot på bröstet och chippade läckert in 1-0 till italienarna.

Feyenoord tog över matchbilden efter baklängesmålet och strax efter halvtidsvilan var man nära att kvittera flera gånger om. Först hade Gernot Trauner en klack i stolpen efter en kort hörna, och bara minuter senare tvingades Roma-målvakten Rui Patricio sträcka ut ordentligt - då han räddade och styrde ett långskott i ribban.

I 88:e minuten byttes Patrik Wålemark in på planen i den forsatta jakten på ett kvitteringsmål, men likt sina lagkamrater lyckades svensken inte få hål på italienarena. Roma höll undan, besegrade Feyenoord med 1-0 och säkrade därmed den första Europa Conference League-titeln någonsin.

"Förlåt för hjärtattacken", skriver Roma på Twitter i glädjeyran kort efter slutsignal.

Matchvinnaren Nicolò Zaniolo:

- Jag är så lycklig. Det har varit min dröm ända sedan jag var ett barn att vinna en titel som den här. Jag har inga ord för att beskriva våra supportrar, de är fantastiska och den här titeln är för dem, säger Zaniolo, som haft dubbla korsbandsskador senaste åren, till Sky Sport Italia.

- Vi har en stark trupp, kanske förstår vi inte ens hur starka vi är. Jag dedikerar mitt mål till min mamma, min pappa, min mor- och farföräldrar, min syster och alla som stod vid min sida under svåra tider.

Lagkaptenen Lorenzo Pellegrini:

- Jag sa i går (tisdag) att jag aldrig hade kunnat föreställa mig att jag vid 25 års ålder skulle uppnå det här i Roma-tröjan med lagkaptensbindeln runt armen. Det är en fantastisk stund, säger han till Sky Sport Italia och tillägger:

- Nu måste vi fira, minnas den här stunden och se till att det händer igen i framtiden.

José Mourinho är nu den första tränaren som har vunnit samtliga Europaturneringar (Champions League, Europa League och Europa Conference League). Portugisen har dessutom vunnit alla fem Europafinaler han har varit i.

Titeln var Romas första sedan Coppa Italia 2007/2008, och dessutom klubbens första i Uefas tävlingar.

Startelvor:

Roma: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski - Zaniolo, Abraham, Mchitarjan.

Feyenoord: Bijlow - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til, Aursnes, Kökçü - Nelson, Dessers, Sinisterra.

1 - AS Roma have won their first UEFA title in their history and their first international competition since the Inter-Cities Fairs Cup in 1960/61 campaign. Magical.#RomaFeyenoord #UECLfinal pic.twitter.com/yinA6YzTkb