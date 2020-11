Andreas Lindes Molde rasade ihop mot Arsenal - två självmål och storförlust

Norska klubben Molde reste under torsdagen till England för att ta sig an London-klubben Arsenal. Molde hade efter de två inledande omgångarna två segrar i Europa League-gruppspelet - men torsdagsmatchen skulle bli tuffare.

Med från start fanns den tidigare Helsingborgs-målvakten Andreas Linde, som är inne på sitt sjätte år, och Molde skulle få en kalasstart på Emirates Stadium. I den 22:a matchminuten fick Martin Ellingsen bollen centralt och avlossade ett skott. Arsenals Bernd Leno chanslös i målet - men Gunners skulle komma tillbaka.

På en omställning i den sista minuten i första halvlek stötte Moldes Kristoffer Haugen in bollen i eget nät - och det var inte det enda självmålet denna torsdagskväll. Tio minuter in i den andra halvleken slog Sheriff Sinyan in 2-1 till Arsenal i eget mål - för detta var sannerligen inte Moldes kväll.

Med 20 minuter kvar av matchen släppte Molde även in 3-1 och 4-1 efter Nicolas Pépé och Joe Willocks fullträffar. Moldes Mattias Moström kvar på bänken hela matchen.