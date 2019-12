FCK motsäger sig kritiken från MFF: "Det är helt enkelt inte sant"

MFF riktade kritik mot FCK:s arrangemang runt Europa League-mötet på Parken. Nu svarar den danska klubben. - Problemet uppstår för att de (fansen) kommer för sent, säger FCK:s kommunikationschef Jes Mortensen till tipsbladet.dk.

FC Köpenhamn uttalade sig i förra veckan om Europa League-mötet med Malmö FF, och var då självkritiskt till sitt arrangemang. Främst var det för att MFF-supportrar fått biljetter och tagit sig in på sektioner som var avsedda för hemmafans.

"Det råder ingen tvekan om att många av våra egna fans kände sig osäkra och provocerade, och vi är de första som beklagar det. Samtidigt är vi glada över att det trots allt inte utvecklades på ett sätt som orsakade allvarlig skada för någon", skrev FCK.

Malmö FF la i sin tur ut ett uttalande under onsdagen, där man riktade kritik mot dansk polis, sina egna supportrar samt arrangemanget.

Nu uttalar sig FCK igen, och motsäger sig en del av den kritiken som MFF framfört.

- Malmö-fansen ankommer först 45 minuter före avspark, fast att de upprepade gånger fått höra att de skulle komma i tid. Vissa kan uppleva att det tar lång tid och sedan kan de få panik för att komma in och trycka på framåt. Det är här problemet uppstod; för att de kom för sent. Vi ska ha in 2 500 människor, och det är svårt att lyckas med, säger kommunikationschefen Jes Mortensen till tipsbladet.dk.

Vidare så menar FCK att MFF missuppfattat det hela angående de insläpp som användes på matchdagen.

"Vid site visit på tisdagen blev vi förevisade att de skulle ha tre insläpp, men på matchdagen nyttjades endast två", skrev Malmö.

FCK svarar:

- De har aldrig fått veta att det ska vara tre ingångar. De fick till och med ritningar på det i förväg, så det är helt enkelt inte sant. Det är riktigt att det finns tre ingångar, D1-3, men det var bara D2 och D3 som var öppna. Det uppmärksammades de på, så det förstår vi inte att de säger, säger Jes Mortensen.