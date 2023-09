Häcken chanslöst mot Bundesliga-ledaren

En tuff uppgift väntade BK Häcken under torsdagskvällen då man gästade tyska klassikerklubben Bayer Leverkusen i premiären av Europa League-gruppspelet.

Huvudtränare Per-Mathias Høgmo valde då att starta utan en renodlad, central forward. Istället fick den offensive mittfältaren Simon Gustafson förtroendet på topp bredvid Edward Chilufya och Amor Layouni. Nyförvärvet Srdjan Hrstic fick inleda på bänken.

Strax före avspark drabbades Häcken av ett sent bakslag då vänsterbacken Jacob Barrett Laursen tvingades utgå på grund av skada. Ersatte i startelvan gjorde Valgeir Fridriksson.

När spelet väl var igång fick Bayer Leverkusen en drömstart på matchen. Redan i tionde minuten löpte sig nämligen jättetalangen Florian Wirtz fri i djupled och chippade in 1-0 till tyskarna.

Bara minuter senare blev läget ännu tyngre för de reagerande svenska mästarna. Granit Xhaka fick då tid på sig och mottade ett läckert inlägg som Amine Adli kom först på, och på volley sötte in bollen i mål. En klassaktion.

Häcken spelade upp sig något efter baklängesmålen, dock utan att hota Bayer Leverkusen. 2-0-resultatet stod sig till halvtidsvilan.

In bit in i andra halvlek utökade Bundesliga-serieledaren sin ledning. Häcken slarvade med bollen i speluppbyggnaden, vilket gav Victor Boniface ett friläge. Och framför Peter Abrahamsson var den nigerianske stjärnforwarden säkerheten själv när han kyligt lyfte in 3-0.

Matchen slutade 4-0 till Bayer Leverkusen efter att inbytte Jonas Hofmann också hittat nät. En drömstart på gruppspelet för tyskarna, desto tyngre för Häcken.

- I perioder gjorde vi det jättebra, sen var de ganska kliniska vilket gjorde att siffrorna sprang iväg lite tyvärr. Vi var oss själva i alla fall och det känns bra, säger Peter Abrahamsson till Viaplay kort efter slutsignal.

Häcken-keepern är inte nöjd med det tidiga 2-0-underläget:

- Det var surt, så klart. Man vet ju att om man bara kan hålla tätt lite längre så öppnar matchen upp sig lite mer. Men ja, de var ganska bra. Det var ett av Europas bästa lag vi mötte, säger Abrahamson.

- Nu har vi dragit av plåstret här. Vi får mersmak efter att ha spelat en sådan här matcher, så nu får vi analysera det här och ta nya tag.

Huvudtränare Per-Mathias Høgmo:

- Det var viktigt för oss att vi var oss själva. Vi lyckades bra med det efter en svag start, för efter 2-0 kom vi in i matchen igen. Vi skapade ett par bra målchanser och hade möjlighet att komma tillbaka, analyserar norrmannen i Viaplay.

- I andra halvlek tycker jag också att vi skapade bra målchanser. Men det irriterar mig att vi släppte till de två sista målen. Det är klart att de har superkvalitet i sina avslutet, de har klasspelare där och det skiljer i dag. Men även om det inte haglade målchanser emot så var det lite för många.

Övriga lag i samma grupp är Molde och Qarabag. De sistnämnda, som slog norrmännen med 1-0 samtidigt under torsdagskvällen, gästar Bravida Arena i nästa omgång.

Startelvor:

Bayer Leverkusen: Kovár - Stanisic, Tah, Tapsoba, Grimaldo - Tella, Palacios, Xhaka, Wirtz - Boniface, Adli.

BK Häcken: Abrahamsson - Sandberg (74' Sonko), Ousou (76' Hammar), Hovland, Fridriksson - Rygaard, Samuel Gustafson, Amane (74' Dahbo) - Chilufya, Simon Gustafson (71' Hrstic), Layouni.