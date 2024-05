Hien och Holm EL-mästare - efter Lookman-hattrick

Atalanta och Bayer Leverkusen ställdes under onsdagen mot varandra i final i Dublin i Europa League. Atalanta, med svenskarna Isak Hien och Emil Holm, har imponerat under den här säsongen, men samtidigt var Leverkusen favorit. Leverkusen var inför i kväll obesegrat under den här säsongen och med en historisk Bundesliga-titel i bagaget.

Trots det var det Atalanta, med Hien från start, som inledde bäst och fick fira efter tolv minuters spel. Davide Zappacosta satte då in ett fint inspel i straffområdet, som Ademola Lookman sedan tog vara på till 1-0. Lookman var heller inte nöjd med det, och utökade sedan i den 26:e minuten med ett välplacerat avslut till 2-0.

Annons

I andra halvlek fullbordade Lookman sin succé, då han blev hattrickskytt till 3-0.

"Herregud. Han har sitt livs kväll", skrev BBC-journalisten Simon Stone efter målet.

Atalanta spelade sedan av matchen och blev Europa League-mästare 2024. Hien spelade hela matchen, medan Holm blev kvar på bänken. För Leverkusens del var det lagets första förlust under hela den här säsongen.

- Det är en av de bästa kvällarna i mitt liv. Det var en fantastisk prestation av laget. Vi gjorde det. Det är fantastiskt, säger Lookman i Viaplays sändning och fortsätter:

- Jag är glad över att vi vann.

På frågan om laget ska festa under natten är svaret följande:

- Hundra procent. Vi ska fira, säger han.

TV4 Play-experten Astrit Ajdarevic på X:

"Som jag sa i studion häromveckan. Leverkusen har inte stött på ett sånt här odjur i år. Det Atalanta bedriver för tillfället är så nära perfektion det går att komma. Fysiken är de oslagbara i, taktiken från 'def' till 'off' samt 'off' till 'def' är extremt svår att behärska då", skriver han och fortsätter:

Annons

"Oförutsägbara i hur de ska pressa. Från man man till olika lösningar på hur de ska stänga igen olika farliga ytor från motståndarhåll. Sen det tekniska som individerna får fram i ett flytande spel som baseras på tillit, rörelse och få touch. Mastermind Gasperini".



Atalanta har tidigare aldrig vunnit en europeisk titel. Senast klubben vann en titel var under 1963, då det blev seger i italienska cupen, Coppa Italia.

Startelvor:

Atalanta: Musso - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri - De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

Bayer Leverkusen: Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Xhaka, Palacios, Hincapie - Wirtz, Grimaldo - Adli.