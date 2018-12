JUST NU: Lacazette trycker in 1-0 för Arsenal

Det var den 3 maj som Laurent Koscielny skadade hälsenan allvarligt i Europa League-seimfinalen mot Atlético. Sedan dess har fransmannen varit borta från spel med Arsenal. Men nu, sju månader efter skadan, är Koscielny tillbaka. Backen startar för Arsenal i Europa League-avslutningen mot Qarabag. London-laget är redan klart för slutspel som gruppvinnare.

Startar gör även Mesut Özil, för första gången sedan den 11 november.

Efter en kvart tog Arsenal ledningen, när Özil spelade in en boll i straffområdet till Alexandre Lacazette. Anfallaren tog emot, utmanade och avlossade ett skott som gick in under målvakten.

Lagens startelvor:

Arsenal: Martinez - Jenkinson, Sokratis, Koscielny, Maitland-Niles - Elneny, Willock - Nketiah, Özil, Saka - Lacazette.

Qarabag: Vagner - Madvedev, Rzezniczak, Sadygov, Hüseynov, Guerrier - Slavchev, Garayev, Michel - Madatov, Zoubir.