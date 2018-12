Koscielny gjorde comeback efter sju månader - när Lacazette sköt Arsenal till ny seger

Det var den 3 maj som Laurent Koscielny skadade hälsenan allvarligt i Europa League-seimfinalen mot Atlético. Sedan dess har fransmannen varit borta från spel med Arsenal. Men nu, sju månader efter skadan, var Koscielny tillbaka - som lagkapten. Backen startade för Arsenal i Europa League-avslutningen mot Qarabag. London-laget var redan klart för slutspel som gruppvinnare.

Startade gjorde även Mesut Özil, för första gången sedan den 11 november. 17-årige Bukayo Saka fick göra sin första start för Arsenal, efter att tidigare ha hoppat in i Europa League.

Arsenal hade inga problem att ta sin femte seger av sex möjliga i Europa League. Det blev en kontrollerad 1-0-seger efter ett tidigt mål.

En kvart in i matchen tog Arsenal ledningen, när Özil spelade in en boll i straffområdet till Alexandre Lacazette. Anfallaren tog emot, utmanade och avlossade ett skott som gick in under målvakten.

Hemmalaget skapade några chanser för att utöka, men 1-0 blev alltså slutresultatet.

För Koscielnys del blev det drygt 70 minuter i comebacken.

Lagens startelvor:

Arsenal: Martinez - Jenkinson, Sokratis, Koscielny, Maitland-Niles - Elneny, Willock - Nketiah, Özil, Saka - Lacazette.

Qarabag: Vagner - Madvedev, Rzezniczak, Sadygov, Hüseynov, Guerrier - Slavchev, Garayev, Michel - Madatov, Zoubir.