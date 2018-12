Olof Persson i lång intervju inför sista matchen i MFF: ”Ett utmärkt tillfälle att få runda av”

När Åge Hareide blev huvudtränare i Malmö FF inför 2014 så anställdes också Olof Persson, tidigare spelare i föreningen, som lagets assisterande tränare. Persson beskrev det där och då som ett drömjobb.

Efter det har Persson betat av fem år, över 200 matcher, fyra permanenta huvudtränare, tre allsvenska titlar, tre europeiska gruppspel, och en hel del annat, men för knappt två veckor sedan gick han ut med att det här blir hans sista säsong i MFF, åtminstone för den här gången. Sista matchen är i dag, borta mot Besiktas, där en seger tar MFF vidare från gruppspelet i Europa League.

- Ett utmärkt tillfälle att få runda av de här fem åren. Jag känner mig väldigt sugen på att vara med och bidra till en succé. Sedan kommer det säkert vara många olika känslor efter matchen, men det går väl inte att förbereda sig för det. Vi tar matchen och sedan kör vi därifrån.

Vad som händer efter dagens match, förutom semester, är ännu inte klart.

- Jag har lite problem att vara för proaktiv nu. Vi väntar tills efter matchen, sedan får vi vila, och sedan får vi se. Jag är rätt så komfortabel inför situation.

Han själv har annars god erfarenhet av Besiktas, då han spelade 90 minuter borta mot Besiktas med MFF år 2005 och då vann med 1-0.

- Vi åkte dit med en klassisk ”vi har allt att vinna”, men det fanns en ganska stor respekt. De hade gjort någon stor värvning från Manchester United, Kleberson, och hade investerat mycket för att vara med i toppen.

- De hade gått knackigt innan vi mötte dem, men vad jag kunde förstå så hade fansen bestämt sig för att backa upp laget. Det var ett jäkla liv och tryck på stadion. Vi var hårt ansatta, men lyckades rida ut stormen och som en blixt från klar himmel så gjorde Afonso Alves mål. Det blev helt knäpptyst. Det gick verkligen från höga, höga decibel där man inte kunde prata med varandra, till att det blev helt tyst.

Besiktasfansen försökte heja fram nytt liv i spelarna, men bara en kort stund innan de blev rejält utvisslade och efter förlusten krävdes det poliseskort för Besiktasspelarna. MFF hade gjort en klassisk Tom Prahl-insats och stängt av motståndarna.

Vad har då tränarteamet sagt inför dagens match för att återupprepa segrarna från 2005 samt höstens hemmamatch?

- En stor utmaning både på planen och utanför planen, att hantera det trycket och trycket som läggs på domaren. Att kunna vara smart, som vi betonar i alla europeiska matcher där det tillåts lite mer.

- När (Besiktas) har fått några skador på sina riktiga superstars så har de gått till att vara ett nästan mer starkare kollektiv. De är mycket mer synkade när de pressar och vad de än gör. Mycket mer synkade. Kommer de här spelarna hinna att bli friska till matchen har de enorm spetskvalitet också.

När intervju går in på analyser och lärdomar från det här året så återkommer Persson till en sak: fasta situationer. Ända sedan Allan Kuhn anställdes inför 2016 har Persson haft det stora ansvaret i MFF att jobba med de bitarna. Det blev en stor succé under Kuhns år, under Magnus Pehrssons 18 månader gick det upp och ner men slutade totalt sett på plus, och under Uwe Rösler har det blivit bättre, framför allt defensivt.

- Jag känner att vi har tagit verkliga kliv mot de som har bland den bästa statistiken i Europa, som Midtjylland. Att kunna hantera det... Sarpsborg var också tuffa, men vi redde ut det.

- Det var en härlig lärdom, för vi har ett lag som inte byggs utifrån att fasta situationer är det viktigaste som finns. Det är en viktig del, men inte det viktigaste. Att både kunna hantera det och göra två mål på fasta situationer mot Midtjylland, som är väldigt upphängda på statistik och hur man ska göra, det är väldigt bra.

- Sedan tillåts det en hel del mer i europeiska matcher. Vi hade en dålig period i våras hemma i allsvenskan. Vi var för snälla många gånger. För snälla utifrån att hela tiden ligga på gränsen mellan vad man får och inte får. Vi blev straffade direkt. Det var lärdomar i det också.

Fasta situationer blir enkelt en polariserad debatt, men känslan är att de flesta allsvenska lag inte lägger så mycket tid och resurser på det jämfört med vissa andra lag från andra ligor?

- Jag blir lite irriterad över många som är så ideologiska. Jag har träffat några tränare som säger ”vi jobbar inte med det, det andra är mycket viktigare”. Jag kan inte förstå det riktigt. Alla vet att det är en stor del av spelet.

- Bollen ligger stilla. Du har fem-sex-sju man som är nära målet. Det är en bra chans.

- MFF kommer nog aldrig att vara en klubb som går mot att rekrytera spelare som i första hand bara är bra på fasta situationer, för det är inte "vi", men vi har definitivt steppat upp vikten med det.

När han efter åren i MFF ska ranka höjdpunkter på fasta situationer så är det två stycken som har direkt flaggar upp. En av dem var i höstas hemma mot Midtjylland. MFF visste att Midtjylland bara markerade man-man med fyra spelare och körde zonförsvar med resten, och om en MFF-spelare kom framför den första zonspelaren för att skarva så fanns goda möjligheter att göra mål. Så blev det. Hörna från Anders Christiansen, skarv från Marcus Antonsson, och Markus Rosenberg stötte in bollen från nära håll.

Ett annat mål var Jönköpings Södra hemma 2016. En tre meter kort hörna till Magnus Wolff Eikrem, som därifrån slog ett direktinlägg på Rasmus Bengtssons panna.

- Det var precis så som vi hade gjort på sista träningen.