Talangen bakom Arsenals upphämtning - vinner gruppen i Europa League

Arsenal låg under mot Standard Liege med 2-0. Då klev talangen Bukayo Saka fram med assist och mål. Resultatet betyder man kniper gruppsegern. - Det var en fantastisk kväll för mig, säger Saka enligt Arsenals hemsida.

Arsenal var gruppetta inför mötet med Standard Liege och hade fördel i såväl inbördes möten och målskillnad mot dagens motståndare.

Därför handlade den sista omgången i grupp F mer om vilket lag Arsenal skulle få med sig till Europa Leagues sextondelsfinaler. Liege började dock bäst och satte hög press från start, bland annat hotade Mehdi Carcela.

Fredrik Ljungberg valde att starta med unge talangen och 18-åringen Bukayo Saka som skulle spela en huvudroll i matchen men innan dess hade belgarna tagit ledningen med 2-0. Först nätade Samuel Bastien när han tog ett avslut utifrån som via backen Sokratis gick in i mål. I 69:e minuten utökade Selim Amallah, också detta efter att bollen tagit på en Arsenalförsvarares och in.

Där och då betydde det att Arsenal tappat förstaplatsen till Eintracht Frankfurt som ledde mot Vitória de Guimarães. Men samtidigt som Frankfurt tappade sin ledning till 3-2 lyckades Arsenal komma tillbaka till 2-2. Saka assisterade först Alexandre Lacazette som nickade in reduceringen innan Saka tre minuter senare själv sköt in kvitteringen i högra hörnet.

Därmed återtog Arsenal förstaplatsen i gruppen, Frankfurt tvåa med nio poäng och ett tungt slag för Liege som genom en seger tagit sig vidare men åker alltså ur.

- Det var en härlig känsla på planen, vi visste inte om resultatet i Frankfurt-matchen och vi krigade för en tredje mål för att vinna med tränaren försökte säga till oss att de låg under. Alla kom in i omklädningsrummet och insåg att vi vunnit gruppen, säger Saka enligt Arsenals hemsida och fortsätter:

- Det var en fantastisk kväll för mig eftersom jag gjorde det jag bedöms efter, mål och assist.

Startelvor:

Standard Liege: Bodart - Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory - Carcela, Bastien, Amallah, Cimirot, Mpoku - Emond



Arsenal: Martinez - Sokratis, David Luiz, Mavraponas, Maitland-Niles - Guendouzi, Willock - Saka, Nelson, Smith Rowe - Lacazette