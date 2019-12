Trots Larssons mål - Feyenoord utslaget i Europa League

Sam Larssons Feyenoord hade inför matchen möjlighet att ta sig vidare men då var laget tvunget att vinna mot Porto samtidigt som skotska Glasgow Rangers behövde vinna sitt möte med Young Boys.

Det hade inneburit att Rangers vunnit gruppen på elva poäng och Feyenoord knipit andraplatsen med åtta poäng. Men i Portugal fick man sämsta tänkbara start.

Redan i 14 minuten gjorde Luis Diaz 1-0, bollen gick in efter ett ytterst tveksamt ingripande från målvakten Nick Marsman.

Inte blev det bättre minuten senare när Tyrell Malacia gjorde självmål.

Men Feyenoord skulle komma tillbaka, Eric Botteghin nickade in 2-1 på hörna i 19:e minuten. Tre minuter senare klev svenske Sam Larsson in i handlingen då han snyggt skarvade in 2-2.

Men i 34:e minuten avgjorde Soares matchen då han tryckte in en retur vilket också innebar att Porto tog hem gruppsegern före Rangers, samtidigt blev Feyenoord sist.