United klart för Europa League-slutspel – Lindelöf utanför matchtruppen

Manchester United är klart för Europa League-slutspel. Engelsmännen besegrade under torsdagen Partizan Belgrad – vilket gör att serberna inte kan ta sig förbi United i gruppen. - Vi har gjort det okej i den här turneringen, säger United-mittfältaren Juan Mata till BT Sport enligt BBC.

Manchester United tog under torsdagskvällen emot Partizan Belgrad på Old Trafford. I Uniteds matchtrupp saknades Victor Nilsson Lindelöf – som enligt managern Ole Gunnar Solskjær inte kom till spel på grund av en ryggskada.

Hemmalaget spräckte nollan på Old Trafford efter drygt 20 minuters spel. Marcus Rashford satte fart in mot straffområdet innan han spelade ut bollen till höger. Till höger inne i straffområdet fanns Mason Greenwood som tog emot bollen, vek inåt i banan innan han skickade in 1-0.

2-0 kom tio minuter därpå – och det var desto vackrare. Gästerna skulle slå långt, men bollen styrdes på Greenwood innan den hittade Anthony Martial. Martial tog fint med sig bollen, fintade bort sina försvarare innan han fri med Vladimir Stojkovic i bortamålet petade in 2-0.

Fyra minuter in på den andra halvleken skulle det ringa igen. Efter att ha haft bollen inom laget en längre tid serverade Juan Mata Ahley Young i den bortre delen av straffområdet. Young dämpade ner bollen för Rashford som drog till med en raket rätt upp i nättaket.

Rashfords mål blev det sista målet för kvällen och United tog en övertygande 3-0-seger.

- Jag tycker att det var en bra insats, men det finns grejer som vi kan bli bättre på. Vi gjorde tre mål, men det hade kunnat vara mer, säger Rashford till BT Sport enligt BBC.

Segern gör att United nu är klart för slutspelet i Europa League. Engelsmännen toppar gruppen och har sex poäng ner till Partizan Belgrad på tredjeplatsen med två matcher kvar att spela - i Europa League går nämligen inbördes möten före målskillnad.

- Vi har gjort det okej i den här turneringen. Vi har gått vidare, vilket var det första målet, men vi vill nå toppen. Vi vill ta igen placeringar i Premier League och är fortfarande med i två andra cuper, säger United-mittfältaren Juan Mata till BT Sport enligt BBC.