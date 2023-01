Falkeborn får unik jätteroll i svenskklubb på Gibraltar: "En jävligt rolig grej"

Minns du Europa Point FC?

I augusti 2022 skrev Fotbollskanalen om ett svenskt konsortium, frontat av affärsmannen Per Magnus Roos, som hade köpt en klubb på Gibraltar. Ambitionen var då att börja forma en skandinaviskt influerad organisation samt ta steg mot att bli "allsvenskans 17:e lag", vilket ska utgöra stommen till framtidens planerade framgångar.

Nu har en första pusselbit fallit på plats.

Martin Falkeborn, som nyligen lämnade Brommapojkarna, har skrivit på för klubben. Hur det kommer sig? Huvudpersonen berättar själv.

- Jag känner Per Magnus sedan tidigare. Han är min gamla agent och han var i kontakt med mig redan i somras. När jag inte fick förlängt kontrakt med BP efter fjolårssäsongen tog han kontakt med mig igen och presenterade sin idé: att jag ska bli en viktig spelare i laget, vara ansvarig för akademin, scout och sitta med i sportrådet, säger Falkeborn till Fotbollskanalen.

- Det som är spännande är att topp tre-lagen i gibraltiska ligan får kvala till Europa. Ett lag (Lincoln Red Imps, reds. anm) är jävligt bra, de har alla landslagsspelare. Resten är ganska svaga. Det är ett getingbo. Men grejen är; kan man få ner några spelare som mig med erfarenhet kan det bära ganska långt. Bara i dag ska jag ha möte med tre andra svenska spelare som jag ska försöka få ner hit. Det är lite yngre spelare från BP som har division 1-erfarenhet. Budgeten är inte så stor, men hösten 2023 ska vi satsa.

Vad var det som lockade med det här steget?

- Jag är snart 30 och har inte så många äventyr kvar i livet. Det lät som en jävligt rolig grej samt ett inspirerande och kul äventyr. Hela den grejen lockade mig. Ekonomin är kanske inte jättebra här just nu men det kan bli något bra i framtiden. Så jag gör det mest för äventyret.

Akademiansvarig, scout, sportrådet - och spelare. Du lär inte ligga på latsidan.

- Det är en rejäl roll. Jag har jobbat i BP:s akademi - som är jäkligt bra - i tio år och under den tiden har jag sett hur de har jobbat. Jag ska försöka ta med mig mycket av det ner till Gibraltar. Sen rent fotbollsmässigt är det som sagt spännande att man får kvala till Champions League och Europa League om man slutar topp tre. Det är möjligt att nå dit, och det skapar möjligheter. Det är faktiskt jävligt inspirerande att få vara med och starta något nytt, något eget också.

Och devisen att ni ska bli "allsvenskans 17:e lag" gäller än?

- Exakt! Vi vill värva unga spelare som har fått en bra utbildning i en akademi och som kan ta nästa steg hos oss. Sen behöver man alltid ha erfarenhet också och jag jobbar på att få med mig två andra svenska spelare som är mer erfarna.

- Grejen är att man måste ha fem eller sex spelare som är från Gibraltar i startelvan. Efter varje säsong avslutas alla kontrakt här nere, så man måste verkligen ligga i framkant nu i februari/mars för att hitta rätt spelare och fånga upp alla guldkorn till i höst.

Martin Falkeborn medger att vägen till både inhemska framgångar och Europaspel, där pengarna finns, med Europa Point FC är lång. Men med hårt arbete är det inte omöjligt att ta sig dit. Och just hårt arbete är något 29-åringen är inställd på att lägga ner kommande åren.

Ambitionerna är stora, berättar han.

- Jag har precis varit på semester i Thailand men nu ska jag väl bara hem, tvätta, hyra ut lägenheten och sen åka ner dit. Det blir mycket jobb men det kommer att bli roligt. Jag har ju haft fullt upp i BP med spel i superettan och samtidigt vara akademitränare. Fan. Jag är ung och driven. Det är ett stort projekt som ska bära frukt om tre, fyra år kanske, säger Falkeborn och avslutar:

- På sikt är ambitionen att bygga något riktigt stort, det har jag och Per Magnus pratat om. Under en ett- eller tvåårsperiod är min ambition att jag ska ta en sportchefsroll i klubben. Sen får vi se. Det är ganska nytt att en svensk köper en klubb. Det hör inte till vanligheterna om man säger så. Ja, det blir mycket jobb. Det är ju en amatörliga just nu. Men får man bara till en bra organisation runtomkring kan det bära hur långt som helst.