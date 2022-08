Svenska ägare tar över klubb på Gibraltar - ska bli allsvenskans 17:e lag: "Annorlunda möjlighet"

Europa Point FC. Ja, en klubb som kanske inte är helt känd för den breda svenska fotbollspubliken - i alla fall inte än. För det finns de som har andra ambitioner gällande just den saken.

I veckan blev det nämligen klart att ett svenskt konsortium köper Europa Point, som spelar i inhemska högstaligan på Gibraltar. Svenska ägare till en fotbollsklubb i södra Europa, alltså. Hur kommer det sig?

- Vi har länge kollat efter en klubb i många olika länder, allt från Norge och Finland till England och Belgien. Hösten 2021 dök den här möjligheten med Europa Point upp. Då valde vi att gå in och förvärva 25 procent av klubben. Sedan dess har vi följt laget och lärt känna klubben samt organisationen. Nu i juni kom dock förra ägaren och ville sälja resterande 75 procent, och då valde vi att köpa hela klubben, säger Pär Magnus Roos, en av fem delägare, till Fotbollskanalen.

Varför just Europa Point?

- Tittar man på andra länder så är det betydligt dyrare både kostnads- och investeringsmässigt att gå in i Premier League, Championship eller till och med League One. För vi sökte främst efter en klubb i England. Vi tittade mycket på arena, historik och ekonomi. Men vi landade i att den här utmaningen är smartare än att köpa i England, där det inte bara är fantasisummor i köpet utan det krävs också en extremt stor driftsbudget för att bära stora löner och kostnader. Fallhöjden är betydligt lägre här. Så det är ett ekonomiskt beslut, en smartare lösning.

Pär Magnus Roos är alltså en av fem ägare som har tagit över Europa Point. Resterande fyra består av både privatpersoner och bolag, som nu ska försöka att bygga upp något stort på Gibraltar.

Driften av den dagliga verksamheten? Ja, den kommer Pär Magnus Roos att sköta. 59-åringen kommer nämligen att kliva in som klubbdirektör.

- Ja, jag har fått den rollen och flyttar ner till Gibraltar på heltid. Jag flyttade i onsdags och ska träffa laget om några timmar (läs torsdag eftermiddag). Så jag har tagit med familjen ner hit till solkusten.

Vad är det för klubb ni har köpt, då?

- Jämför man med välskötta svenska klubbar som exempelvis Brommapojkarna, som jag jobbade i mellan 2007-2008, så är det mils avstånd just nu. Allt från organisation, struktur, personalkompetens och så vidare. Det är en klubb som börjar på ruta ett.

Berätta lite om arbetet som väntar från "ruta ett"?

- Första frågan är hur många lag vi ska ha. Ska vi ha en ungdomsverksamhet? Ett U23-lag? Ska vi prioritera någon speciell verksamhet i början? Organisationen och bemanningen på kansliet och sportkontoret, hur ska den se ut? Det är mycket att göra både på och utanför planen, och sen ska vi börja bygga truppen till A-laget. Vi har rekryterat en spansk tränare redan, men i övriga är allt en nystart, säger Roos.

Gibraltar är ett litet land beläget på södra delen av den Iberiska halvön, gränsande till Spanien. Landet har drygt 40 000 invånare, men med närhet till stora fotbollsnationer som Spanien och Portugal lär det inte bli problem att hitta intressant spelare.

Pär Magnus Roos menar dock att laget inte kommer bli särskilt spansk influerat, trots att huvudtränaren alltså har hämtats därifrån. I stället vill han sätta en skandinavisk prägel på Europa Point.

- Vi siktar på att bli en skandinaviskt influerad klubb. Vi tar gärna med oss kompetens från Skandinavien, och inte bara från Sverige. Danmark är en utmärkt fotbollsnation. Norge också. Vi vill ha en skandinavisk approach eftersom vi tror att det kan passa här. Alla andra lag har en spansk prägel med både tränare och spelare, så med ett skandinaviskt tänk kommer vi bli en udda fågel.

Har ni redan haft diskussioner med klubbar eller personer inom fotbollen?

- Vi har tänkt att vi ska inleda dialog med klubbar från Sverige inom kort gällande lån av spelare. Vi tänka oss 19- eller 20-åriga spelare som tillhör en stor a-lagstruppen, men som skulle behöva mogna i en annan miljö och få erfarenhet av att spela utomlands - då ska man kunna få speltid hos oss. Sen finns det andra kontakter som vi ska ta med klubbar i både superettan och allsvenskan.

Hur står sig högstaligan i Gibraltar?

- Vår bedömning är att ligan håller samma nivå som mittenskiktet av superettan. Sen har vi Lincoln Red Imps, där alla landslagsspelare är. Det är väl det enda laget som skulle kunna spela allsvensk fotboll.

Vad har ni för plan med klubben på sikt? Vad vill ni uppnå?

- Vi har pratat i termer om femårscykler. Första cykeln består av att bygga föreningen på och utanför planen. Sen gäller det att så fort som möjligt bli ett topp fyra-lag i ligan, för då väntar kval till Europa. Kan vi på sikt boxa bort Lincoln Red Imps från tronen får vi även spela i Champions League-kvalet. Då kanske vi får möta Malmö FF eller något annat allsvenskt lag. Vi ser oss själv lite som "allsvenskans 17:e lag".

Allsvenskans 17:e lag, alltså. Det återstår att se hur många svenska spelare eller ledare som tar steget till den gibraltiska fotbollen inom kort. En sak är dock säker: Europa Points svenska ägare är redan där.

Vad är det som lockar med att äga och driva en fotbollsklubb?

- Vi är fem personer som länge har pratat om att det vore kul att göra ett gemensamt projekt inom fotboll. När den här chansen dök upp så kände vi att det var en utmaning som bar både annorlunda och unik. Att försöka vara allsvenskans 17:e lag på Gibraltar är otroligt spännande. Det kan bara bli succé eller fiasko. Sen… Jag som har en idrottsbakgrund och har jobbat inom sportens värld, att få äga och driva en klubb är en möjlighet man inte kan tacka nej till.

Vad reser du ner med för känslor?

- Vi kommer till en annorlunda miljö, det blir påtagligt ganska snabbt. Det är en annan kultur. Dessutom ska vi prata och skriva på ett främmande språk, så det finns så klart en nervositet och flera frågetecken. Men vi är flera duktiga personer i teamet, så jag har en stark tro på att vi tillsammans kommer klara av det och kunna skapa en trygg miljö för alla. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och köra, avslutar Pär Magnus Roos.