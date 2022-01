Fifa meddelar stora regelförändringar - antal tillåtna lån begränsas

Stora förändringar är på väg att ske inom världsfotbollen, i alla fall när det kommer till klubbarnas möjligheter på övergångsmarknaden. På torsdagen meddelade Fifa att nya regler gällande lån av spelare, både in och ut, kommer att implementeras inom kort - regler som man menar kommer att reformera transfersystemet.

Anledningen till regelförändringen är att Fifa vill säkerställa utveckling av unga spelare, främja konkurrenskraftig balans samt förhindra att klubbar "bunkrar" spelare.

Det nya regelverket kommer nämligen endast tillåta klubbarna att låna in och låna ut maximalt sex spelare per säsong. Dessutom får inte fler än tre spelare lånas in eller ut från/till samma klubb.

Regelverket kommer att implementeras under en övergångsfas som ger klubbarna möjlighet att anpassa sin verksamhet efter de nya lånereglerna. Från 1 juli 2022 till 30 juli 2023 får klubbarna maximalt ha åtta in- och utlånade spelare, fram till 30 juni 2024 sänks siffran till sju innan maxgränsen på sex lån börjar gälla från 1 juli 2024.

Klubbfostrade spelare samt spelare som är 21 år eller yngre kommer dock inte att omfattas av regelverket. Fifa ger alla nationsförbund rätten att implementera regelverket inhemskt över en treårsperiod.